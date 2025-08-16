Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 07 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 05 tháng cuối năm 2025

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

7 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành 36.962 căn nhà ở xã hội

Về kết quả thực hiện Đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tính đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn; trong đó, 146 dự án đã hoàn thành, quy mô 103.717 căn nhà; 144 dự án đã khởi công xây dựng, quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn).

Về kết quả thực hiện chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội 07 tháng đầu năm 2025, trong 7 tháng đầu năm 2025, cả nước đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng 73.671/100.275 căn, đạt 73%); đang đầu tư xây dựng 127.261 căn (trong đó 7 tháng đầu năm đã khởi công 47 dự án với quy mô 39.871 căn).

Trong 7 tháng đầu năm 2025, các địa phương đã hoàn thành trên 50% chỉ tiêu được giao gồm: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Lào Cao.

Các địa phương có khả năng hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu gồm: TP Hải Phòng, TP Huế, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Tây Ninh.

Các địa phương có khả năng hoàn thành trên 50% chỉ tiêu, gồm: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng (Đà Nẵng trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 120% chỉ tiêu), Lào Cai (Lào Cai trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 89% chỉ tiêu), Phú Thọ (Hoà Bình, Vĩnh Phúc trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 100% chỉ tiêu), Ninh Bình (Hà Nam trước khi sáp nhập có khả năng hoàn thành 117% chỉ tiêu), Quảng Ngãi, Đăk Lăk (Đăk Lăk trước sáp nhập có khả năng hoản thành 60% chỉ tiêu), Đồng Nai (Đồng Nai trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 102% chỉ tiêu), Đồng Tháp (Tiền Giang trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 78% chỉ tiêu), An Giang (An Giang trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 84% chỉ tiêu), Cà Mau.

Các địa phương đạt dưới 50% gồm: TP. Cần Thơ (Hậu Giang trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 100%), Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng (Đăk Nông trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 96%), Vĩnh Long (Bến Tre trước sáp nhập có khả năng hoàn thành 60%).

Một số địa phương chưa có dự án được khởi công, đầu tư xây dựng, gồm: Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Điện Biên… báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 07 tháng đầu năm 2025. Đồng thời cho biết, trong thời gian tới, các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Năm 2025, tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2.517 căn hộ nhà ở xã hội

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 748/KH-UBND ngày 04/10/2023 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để tổ chức triển khai thực hiện 41 dự án có quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất 107 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 36.000 căn. Hiện có 34 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư (với khoảng 28.000 căn), 07 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư (với khoảng 8.000 căn)… Các dự án nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như Nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại; khi hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Sau khi Đề án 01 triệu nhà ở xã hội được ban hành, trong giai đoạn 2021-2024 tỉnh Nghệ An đã đầu tư xây dựng hoàn thành 1.675 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại 03 dự án, công trình nhà ở xã hội. UBND tỉnh đã Công bố công khai Danh mục dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trên Cổng thông tin điện tử để các Ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay vốn ưu đãi.

KT Home - Dự án nhà ở xã hội có vị trí nằm tại tuyến đường N5, có tổng diện tích quy hoạch là 34.789,5 m2

Trong năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2.517 căn hộ nhà ở xã hội (vượt chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 là 1.420 căn).

05 tháng cuối năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan đôn đốc, thúc đẩy chủ đầu tư các dự án đang triển khai trong năm 2025 đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Nghệ An trong năm 2025. Tiếp tục rà soát, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Danh mục các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay vốn Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng để các Ngân hàng có sơ sở áp dụng cho vay vốn…

Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do Bí thư hoặc Chủ tịch làm trưởng Ban

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh Chính phủ

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Bộ Xây dựng, hoan nghênh các ý kiến đóng góp thẳng thắn, sát thực tiễn, tâm huyết của các Bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành Kết luận theo tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng, tạo ra động lực, nguồn cảm hứng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Khẳng định tính nhân văn, ý nghĩa cấp thiết của Chương trình xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội nhằm đảm bảo quyền có chỗ ở, quyền tiếp cận bình đẳng đảm bảo mỗi người dân đều có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền; nội dung nào vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền, cái gì có lợi cho dân, cho nước thì hết sức làm; làm trong khuôn khổ, hiến pháp của pháp luật nhưng khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo, làm sao cân bằng hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, không để lãng phí tài nguyên, khoáng sản, đất đai của nhà nước.

Từ nay đến cuối năm, cả nước hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, mục tiêu khó, cao nhưng khó mấy cũng phải làm, làm vì nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đối với Nhân dân, làm vì mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xác định nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, các Bộ, ngành, địa phương bổ sung chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ giao vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó rà soát nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức gặp khó khăn trong nhà ở…; xây dựng chỉ số đo lường, kết quả theo tháng, quý, năm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Chỉ thị 34; đánh giá trách nhiệm, kết quả, sản phẩm của mỗi cán bộ, người đứng đầu, cơ quan, đơn vị.

Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn triển khai Nghị quyết, Chỉ thị về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia trong tháng 8/2025. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao…

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo thẩm quyền được giao, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND cấp tỉnh để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý; khởi công nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở quy định của Nghị quyết số 201/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuê; khởi công nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Các địa phương đẩy mạnh nguồn cung, căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các quy định, hướng dẫn kịp thời, hiệu quả cho cả người xây dựng và cả người mua về nhà ở xã hội; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do Bí thư hoặc Chủ tịch làm trưởng Ban theo tinh thần Chỉ thị 34. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ), yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương làm các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Đối với các dự án trong giai đoạn hoàn thiện, cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025. Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025, làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để rà soát tiến độ, điều chỉnh tiến độ dự án; ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án.

Đối với các địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội được khởi công, khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành giao chủ đầu tư, thực hiện các thủ tục đất đai, bàn giao đất sạch, cấp phép xây dựng… cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khởi công, đầu tư xây dựng ngay trong năm 2025. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 để khởi công ngay trong năm 2025.

Các địa phương khẩn trương rà soát quy ho