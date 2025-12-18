Realme 16 Pro+ lộ cấu hình với pin 7.000 mAh, RAM tới 24GB

Không lâu sau khi thông tin về Realme 16 Pro được công bố, model cao cấp hơn mang tên Realme 16 Pro cũng đã xuất hiện trên các trang mạng. Thiết bị này đã được chứng nhận bởi cơ quan TENAA với những thông số kỹ thuật chi tiết.

Hình ảnh rò rỉ của Realme 16 Pro

Theo dữ liệu từ TENAA, Realme 16 Pro có kích thước 162.45 x 76.27 x 8.49mm và trọng lượng 203 gram, cho thấy thiết kế có phần cồng kềnh hơn so với phiên bản Pro. Smartphone này được trang bị màn hình AMOLED 6.8 inch với độ phân giải 2,800 x 1,280 pixel, có khả năng hiển thị lên đến 1 tỷ màu.

Về khả năng chụp ảnh, Realme 16 Pro sở hữu hệ thống 4 camera, bao gồm cảm biến chính 200 megapixel, camera siêu rộng 8 megapixel và camera tele 50 megapixel với khả năng zoom quang học lên đến 3.5x. Camera trước có độ phân giải 50 megapixel.

Chiếc điện thoại này được trang bị bộ xử lý tám nhân với tốc độ 2.8GHz. Mặc dù tên chipset cụ thể chưa được công bố, nhưng theo danh sách Geekbench gần đây, nó có thể sử dụng phiên bản tinh chỉnh của Snapdragon 7 Gen 4. Realme 16 Pro sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng Realme 7, hứa hẹn nhận được 3 bản nâng cấp Android lớn và 4 năm hỗ trợ vá bảo mật.

Các tùy chọn màu sắc của Realme 16 Pro

Các tùy chọn bộ nhớ được liệt kê trên TENAA bao gồm RAM 8GB, 12GB, 16GB và 24GB, đi kèm với các phiên bản bộ nhớ trong 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. TENAA cũng cho biết Realme 16 Pro có dung lượng pin định mức 6.850 mAh, tương đương với giá trị thực tế 7.000 mAh. Theo các báo cáo khác, máy có thể hỗ trợ sạc nhanh 80W. Ngoài ra, các tính năng khác được tiết lộ bao gồm cảm biến vân tay trong màn hình và cổng hồng ngoại.

Tác giả: Phan Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn