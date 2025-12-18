Nữ nghệ sĩ không chồng con, ở trọ 10m2: Đi bán vé số gặp nạn, tháng phải xin cơm từ thiện 10 ngày

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Lệ Châu đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Được biết, nghệ sĩ Lệ Châu hoạt động trong thập niên 80 nhưng hiện tại không còn đi hát do sân khấu cải lương xuống dốc. Bà sống cô độc một mình không chồng con, không nhà cửa, phải đi ở trọ tại tận Đồng Nai xa xôi.

Nghệ sĩ Lệ Châu

Nữ nghệ sĩ phải mưu sinh bằng nghề bán vé số nhưng mới bị tai nạn khiến việc đi lại trở nên khó khăn, một tháng phải đi xin cơm từ thiện 10 ngày.

Tới nơi, các nghệ sĩ vô cùng xót xa khi thấy nghệ sĩ Lệ Châu phải sống trong một căn nhà trọ cấp 4 cũ nát chỉ rộng khoảng 10m2, kê vừa một chiếc giường, tủ lạnh, ngoài ra không có đồ đạc gì giá trị.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Hôm nọ tôi đi bán vé số, vô tình đi vào con hẻm thì gặp được anh Mai Trần đang đi làm shipper. Lúc đó tôi mới biết anh Mai Trần cũng sống gần mình và không còn đi diễn nữa.

Hồi xưa tôi hát bên đoàn hát bội tuồng cổ của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh. Tôi không quan trọng vai, vai nào cũng hát được hết. Bây giờ tôi có tuổi rồi không hát được vì bên tuồng cổ phải diễn cả vũ đạo theo tiếng trống. Tôi lớn tuổi, không thể vũ đạo theo đúng nhịp trống được.

Hiện tại tôi phải ở thuê căn nhà trọ này, một tháng là 1 triệu 200 ngàn đồng chưa tính điện nước. Được cái bà chủ nhà này tốt lắm, bảo cho tôi luôn tiền điện nước không lấy.

Hồi trước tôi phải đi mổ thoát vị đĩa đệm nên giờ phải đeo đai lưng liên tục, không làm được việc nặng. Từ lúc mổ xong về tới giờ tôi không làm được việc gì khác nên chuyển sang bán vé số.

Bà chủ nhà thấy thương tôi nên cho tôi mượn xe đạp đi bán vé số, một ngày kiếm được 140 ngàn đồng. Tôi cố gắng ăn tiêu tiết kiệm để sống qua ngày, thấy đủ thì là đủ.

Một tháng tôi đi xin cơm chay từ thiện 10 ngày. Ở gần đây có chỗ phát cơm chay từ thiện 10 ngày một tháng. Khuya thì tôi ra phụ người ta làm việc thì họ cho tôi cơm ăn.

Được cái ở xung quanh hàng xóm ở đây ai cũng thương tôi. Mới đây tôi gặp tai nạn, bị xe đụng phải nằm viện, một chị hàng xóm con đi Pháp thấy thế mới dọn đồ đạc cho tôi, cho cả một cái tủ lạnh.

Tôi dọn về đây từ lúc mổ thoát vị đĩa đệm, cũng được hơn 1 năm. Trước đó thì tôi ở bên quận 8, ở chung với chị Xuân Thu là em gái anh Thanh Tòng, chị Xuân Yến. Nhưng do chị Xuân Thu qua đời nên tôi phải dọn đi".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt