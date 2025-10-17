Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ làm việc với các xã: Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình về tình hình thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Tổ công tác số 2; lãnh đạo các xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên Tổ công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hùng Chân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên Tổ công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quỳ Châu

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và thành viên Tổ công tác đã kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã: Quỳ Châu, Hùng Chân.

Buổi làm việc của Tổ công tác số 2 với các xã: Quỳ Châu, Châu Bình, Châu Tiến và Hùng Chân nhằm nắm bắt tình hình, kiểm tra, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, các xã: Quỳ Châu, Châu Bình, Châu Tiến và Hùng Chân đã chủ động, sáng tạo trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, duy trì hoạt động hành chính, ổn định tư tưởng đội ngũ, không để gián đoạn công việc.

Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu Nguyễn Văn Dũng báo cáo tình hình vận hành chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn

Bộ máy chính quyền đã nhanh chóng vận hành theo quy chế. Các phòng, Trung tâm phục vụ hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động nề nếp; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, nhiều địa phương có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Chủ tịch UBND xã Hùng Chân Nguyễn Xuân Hòa báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 02 cấp

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ được chú trọng; việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án, công trình, đơn vị sự nghiệp cơ bản đảm bảo theo quy định. An ninh trật tự, quốc phòng, an sinh xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước ổn định.

Tuy nhiên, hiện một số xã còn thiếu biên chế, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực: Xây dựng, thú y, môi trường, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục, y tế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trả lời các kiến nghị của địa phương

Nhiều trụ sở chật hẹp, xuống cấp, các cơ quan Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự xã làm việc rải rác ở nhiều điểm; thiếu nhà công vụ, phòng làm việc, nhất là tại xã Hùng Chân và Châu Bình. Trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhiều máy móc cũ, mạng nội bộ chưa ổn định.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng phát biểu

Nguồn lực cấp trên phân bổ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; định mức phân bổ kinh phí chưa phù hợp thực tế xã miền núi, xã không sáp nhập. Một số thủ tục, quy trình tài chính, đầu tư công còn vướng mắc khi chuyển thẩm quyền về cấp xã. Các xã còn lúng túng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Tổ trưởng Tổ công tác số 2 kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Tổ trưởng Tổ Công tác số 2 nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp là chủ trương lớn, mang tính đột phá về tổ chức bộ máy hành chính, vì vậy quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn bước đầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo các xã tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị UBND các xã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân sự đúng chuyên môn, khắc phục tình trạng kiêm nhiệm trái ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thuận tiện hơn. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành trong việc hoàn thiện hồ sơ, bàn giao dự án, cơ sở vật chất, tài sản công.

Để tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ sớm hướng dẫn, bổ sung biên chế, đặc biệt các lĩnh vực chuyên môn còn thiếu; nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ công chức ở vùng khó khăn.

Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh định mức kinh phí hoạt động phù hợp thực tế; nghiên cứu cơ chế tài chính đặc thù cho các xã miền núi, xã không sáp nhập; tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư trụ sở, nhà công vụ, trang thiết bị làm việc cho các xã.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể cơ chế phối hợp với Trạm dịch vụ nông nghiệp, quy trình xử lý hồ sơ cải tạo đất ở, khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ kỹ thuật các Chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát các tuyến đường xuống cấp, ưu tiên bố trí vốn đầu tư, bảo đảm giao thông thông suốt…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn