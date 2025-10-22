Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp tại các xã thuộc huyện Con Cuông cũ

Cùng đi có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác số 2 cùng thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các Sở, ngành.

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên Tổ công tác đã kiểm tra việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Con Cuông và Châu Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Khê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Khê

Tổ công tác nghe lãnh đạo xã Châu Khê đề xuất xây dựng trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền xã Châu Khê

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Châu Khê, hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã sau khi thành lập đã đi vào hoạt động ổn định. Trong quý III/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 864 hồ sơ thủ tục hành chính (trực tuyến 366 hồ sơ, nộp trực tiếp 498 hồ sơ) và đã giải quyết 802 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,8%. Các thủ tục về hộ tịch, chứng thực, mai táng phí, Bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, đất đai… được thực hiện công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và thành viên Tổ công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính xã Con Cuông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Con Cuông

Tại xã Con Cuông, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được tổ chức và vận hành theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đảm bảo tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính nhanh chóng, công khai, minh bạch. Tất cả các thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND xã đều được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên tại Trung tâm và trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu và nộp hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong Quý III/2025 là 2.240 hồ sơ; trong đó 528 hồ sơ trực tiếp, chiếm 23,57%, 1.712 hồ sơ trực tuyến, chiếm 76,4%.

Quang cảnh buổi làm việc với lãnh đạo các xã

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho biết, thời gian đầu chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, chính quyền cơ sở gặp nhiều lúng túng, vướng mắc do tiếp nhận hàng loạt nghiệp vụ, thẩm quyền mới nhưng nhờ quá trình chuẩn bị nghiêm túc nguồn lực con người, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, những khó khăn từng bước được khắc phục.

Đến nay, các địa phương đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy; việc bố trí cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu định mức theo quy định; đã có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ nhìn chung có tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, gần dân, sát dân.

Các xã đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Các địa phương đã tiến hành Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, ban hành các Nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đi mạnh mẽ, đánh dấu giai đoạn phát triển mới.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, nhiều nơi đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên 70–80%, góp phần hiện đại hóa nền hành chính cơ sở.

Các xã: Con Cuông, Châu Khê, Môn Sơn đã chủ động rà soát, bàn giao, tiếp nhận các dự án đầu tư công từ cấp huyện cũ; triển khai bước đầu các nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, an sinh xã hội, giáo dục – y tế, quốc phòng – an ninh cơ bản được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp còn gặp khó khăn như: Nhiều xã như Mậu Thạch, Cam Phục, Bình Chuẩn hiện còn thiếu cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực: Xây dựng, công thương, môi trường, nội vụ, chăn nuôi – thú y. Chế độ chính sách, phụ cấp đối với cán bộ, công chức về công tác tại xã miền núi còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Chủ tịch UBND xã Châu Khê Nguyễn Thế Mạnh đề nghị đầu tư xây dựng trụ sở cho các xã; sớm bố trí kinh phí để khắc phục hậu quả các cơn bão vừa qua

Chủ tịch UBND xã Cam Phục Hà Đức Đạt phản ánh tình trạng thiếu cán bộ, công chức làm việc tại xã

Một số xã chưa thành lập được Ban quản lý dự án cấp xã nên việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, trang thiết bị ở nhiều nơi xuống cấp, diện tích chật hẹp, nhất là tại xã Cam Phục và Mậu Thạch. Trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chuyển đổi số. Việc triển khai các phần mềm quản lý hành chính, kết nối cơ sở dữ liệu dân cư còn gặp vướng mắc kỹ thuật…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng trả lời các nội dung liên quan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Tổ trưởng Tổ công tác số 2 kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận nỗ lực của các xã trong việc khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức để giải quyết các công việc, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã quản lý.

Để mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp, ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác tại cơ sở. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ các phòng chuyên môn của xã, đặc biệt ở các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài chính, chuyển đổi số.

Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ tạm thời cho các xã khó khăn trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền 2 cấp; nghiên cứu tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho cấp xã có khối lượng dự án bàn giao lớn; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dở dang, dự án chuyển tiếp để hoàn thành, tránh lãng phí.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp với các xã khẩn trương rà soát, hướng dẫn tháo gỡ các tồn tại trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, đo đạc, bản đồ địa chính, xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn đất rừng, đất nông nghiệp. Ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thẩm quyền phê duyệt, quản lý đầu tư xây dựng của cấp xã theo mô hình mới.

Các xã tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự tại các khối phù hợp; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đã được cấp để mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc. Cùng với đó, các xã phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bố trí cán bộ có năng lực để tập trung giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Các xã phải rà soát ngay việc tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giao cho các xã làm chủ đầu tư; quan tâm giải quyết đơn thư của công dân, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các xã, đồng chí Tổ trưởng và các thành viên Tổ công tác đã trao đổi, hướng dẫn trực tiếp; đồng thời giao Tổ công tác tiếp thu và sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới.

