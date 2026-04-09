Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Cùng đi trong đoàn có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương; Chủ tịch UBND các phường, xã: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Diễn Châu, Minh Châu, An Châu, Tân Châu, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường tại khu tái định cư trên địa bàn phường Hoàng Mai

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành. Ga chính là ga Vinh tại xã Hưng Nguyên; có 02 Trạm bảo dưỡng (tại xã Đức Châu và kết hợp trong Depot Vinh); Depot đặt tại xã Hưng Nguyên Nam.

Lãnh đạo địa phương cho biết, phường Hoàng Mai có tuyến dài 8,98 km; 355 hộ dân cần di dời. Hiện phường đang thẩm định bản vẽ thi công cho 02 khu tái định cư với mục tiêu khởi công trong tháng 4/2026

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 519,2 ha với chi phí dự kiến 6.397 tỷ đồng. Khoảng 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1.782 hộ thuộc diện tái định cư. Dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư trên diện tích 102,69 ha với tổng kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 4/2026, các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư và phê duyệt phương án bồi thường.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng với khối lượng lớn. Đường điện trung thế có 79 điểm giao cắt, đường hạ thế có 144 điểm giao cắt, dự kiến phải di dời 6 trạm biến áp. Hệ thống viễn thông của VNPT có 82 điểm giao cắt và 1 trạm BTS trên địa bàn 16 phường, xã; Viettel có 54 điểm giao cắt và 1 trạm BTS. Hệ thống cấp nước sạch có 16 điểm giao cắt tại 7 phường, xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng các thành viên đoàn công tác đã khảo sát thực địa tại phường Hoàng Mai và các xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Tân Châu, Thần Lĩnh, Lam Thành; đồng thời nghe lãnh đạo 16/18 địa phương có bố trí khu tái định cư báo cáo tình hình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường tại khu tái định cư trên địa bàn xã Quỳnh Văn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với lãnh đạo các xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Sơn về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các khu tái định cư, thiết kế kỹ thuật

Qua kiểm tra thực tế từ điểm đầu tuyến tại phường Hoàng Mai đến điểm cuối tuyến là xã Lam Thành, lãnh đạo tỉnh ghi nhận các địa phương đang nỗ lực tập trung nhân lực để triển khai hạ tầng theo đúng tinh thần chỉ đạo. Hiện một số địa phương như Quỳnh Lưu, Tân Châu, Lam Thành đã bắt đầu thi công xây dựng; các địa phương khác đã phê duyệt dự án và đang thực hiện quy trình chọn nhà thầu để khởi công trong tháng 4 và tháng 5/2026. Trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã đánh giá cụ thể tiến độ triển khai các khu tái định cư so với mốc hoàn thành trước ngày 30/6/2026 theo Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận - Trưởng ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Khu tái định cư tại xã Quỳnh Lưu hiện đang khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn tất các quy trình thủ tục đầu tư, hoàn thành dứt điểm việc chi trả đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư cho người dân ngay trong tháng 4/2026

Tuy nhiên, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 nhằm triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành các dự án độc lập. UBND tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đoạn qua địa bàn, với thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2028. Đồng thời, lộ trình giải phóng mặt bằng cũng được Chính phủ cho phép giãn tiến độ thực hiện đến quý 4 năm 2028.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc chuyển giao vai trò chủ đầu tư công tác giải phóng mặt bằng về địa phương làm thay đổi đáng kể quy trình triển khai, đòi hỏi các tỉnh phải điều chỉnh phương thức thực hiện để phù hợp với Nghị quyết 98 của Chính phủ. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, đối với các dự án đã triển khai thi công thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn cũ, nhưng cho phép giãn tiến độ theo hợp đồng nhằm giảm áp lực chi phí trong giai đoạn giá xăng dầu và vật liệu xây dựng đang tăng cao. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý các yêu cầu về chất lượng công trình, bảo vệ môi trường. Việc vận chuyển vật liệu phải được kiểm soát chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng hiện hữu và đời sống người dân. Đối với các dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, các địa phương cần tạm dừng để chờ chỉ đạo mới từ tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ thực hiện khu tái định cư trên địa bàn xã Thần Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra hiện trường khu tái định cư trên địa bàn xã Lam Thành

Xã Lam Thành đã khởi công toàn bộ 05 khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 168,1 tỷ đồng và đang tiến hành san nền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, thẩm định quy hoạch, đảm bảo các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, giúp người dân có nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; quy mô, hệ thống hạ tầng được đầu tư phù hợp với thực tế từng địa bàn, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Về nguồn vật liệu phục vụ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu giải quyết, đảm bảo nguồn cung ổn định.

Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa kế hoạch trước đây và Nghị quyết 98, một số vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục đang phát sinh. Sau chuyến kiểm tra này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh để có chỉ đạo cụ thể về tiến độ, thủ tục triển khai các khu tái định cư phù hợp với quy định mới; trong đó xem xét điều chỉnh tiến độ trong bối cảnh giá xăng dầu, vật liệu xây dựng có nhiều biến động. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ ban hành Văn bản trong tháng 4/2026 để các địa phương thống nhất triển khai, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn