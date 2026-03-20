Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và các thành viên đoàn công tác kiểm tra tại thực địa triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai

Khu đất thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập có diện tích 476,14 ha, trong đó, diện tích sử dụng đất 57,29 ha và 418,85 mặt nước. Trong đó, đất ở có khoảng 38 hộ dân gốc cần phải di dời; ngoài ra có khoảng hơn 20 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép đang sử dụng làm nhà ở cần di dời; 9 trường hợp kinh doanh nhà hàng ven biển trên phần diện tích đất do doanh nghiệp trồng rừng quản lý. Có 32,03 ha đất nông nghiệp và 20,71 ha đất rừng sản xuất thuộc lâm bạ của doanh nghiệp trồng rừng. Hiện có khoảng 230 ngôi mộ cần di dời. Đất sông, suối, chưa sử dụng khoảng 2,12 ha do UBND phường quản lý.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị phải tổ chức cắm mốc sơ bộ ranh giới dự án, ranh giới khu vực dự kiến khởi công

Qua nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị phường rà soát, đề xuất vị trí khảo sát địa điểm, xây dựng khu tái định cư, di dời mồ mả gửi Sở Xây dựng để xem xét, tham mưu xử lý theo quy định

Hiện phường đang đề xuất lựa chọn 03 Khu vực tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt để tiến hành khởi công dự án đúng tiến độ đề ra

Để chuẩn bị cho dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, Đảng ủy và UBND phường Tân Mai đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, ban hành các văn bản điều hành và thành lập Tổ công tác rà soát hiện trạng từ đầu tháng 12/2025. Phường đã tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân ba khối Đồng Thanh, Đồng Minh, Tân Minh bị ảnh hưởng bởi dự án để tạo sự đồng thuận, đồng thời thông báo dừng việc chôn cất trong khu vực quy hoạch. Hiện Tổ công tác đã chia thành ba nhóm chuyên trách để tập trung thống kê chính xác hiện trạng đất đai, xác minh nguồn gốc tài sản, kịp thời ngăn chặn các hành vi xây dựng, trồng cây trái phép nhằm trục lợi chính sách…

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Phi Triều cho biết, Sở đã xin ý kiến của các Sở, ngành và các đơn vị liên quan về hoàn thiện hồ sơ dự án và thống nhất phương án thực hiện công tác GPMB

Sau khi kiểm tra hiện trường, trên cơ sở báo cáo của UBND phường Tân Mai và ý kiến các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của Đảng uỷ, UBND phường Tân Mai cũng như sự phối hợp kịp thời của các Sở, ngành liên quan, Chủ đầu tư dự án trong công tác bồi thường GPMB để triển khai dự án. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, thời gian triển khai không còn nhiều, để đảm bảo tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 05/3/2026.

Cùng với đó, UBND phường Tân Mai cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị đẩy nhanh công tác đền bù GPMB đảm bảo đúng tiến độ để khởi công dự án theo kế hoạch đề ra; kịp thời xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Rà soát các quy hoạch của phường để có báo cáo chính thức về khu vực tái định cư.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cho phép khảo sát địa điểm, xây dựng khu neo đậu, tránh trú mới cho tàu thuyền, khu tái định cư, di dời mồ mả mới; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực trên cơ sở đề xuất của UBND phường Tân Mai.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của UBND phường Tân Mai liên quan đến kinh phí bồi thường, GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Tân Mai và Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường GPMB đảm bảo tiến độ đề ra.

Sở Công thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để giải quyết; trong trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý đảm bảo thực hiện Dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan kịp thời phối hợp giải quyết các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Liên danh Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, chủ động nguồn lực đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn