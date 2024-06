Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Nguyễn Duy Trinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và đoàn công tác kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh có 29 phòng thi, với 669 thí sinh dự thi gồm học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Nguyễn Thúc Tự và thí sinh tự do. Để thực hiện tốt nhiệm vụ coi thi, điểm thi này đã huy động 68 cán bộ coi thi, đồng thời huy động lực lượng Công an bảo vệ an ninh trật tự tại điểm thi.

Đây là điểm thi nằm trên Quốc lộ 1A, vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng phải có phương án điều tiết giao thông để đảm bảo không ùn tắc giao thông trước cổng điểm thi

Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất; bố trí phòng thi chính thức, dự phòng và phòng chờ; phòng bảo quản đề, bài thi theo đúng quy định. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ... cũng được chuẩn bị chu đáo.

Qua kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giá cao công tác chuẩn bị cũng như công tác phối hợp trong việc tổ chức Kỳ thi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trưởng điểm thi chú trọng việc đảm bảo an toàn khu vực thi, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và an ninh trật tự; nắm rõ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.

Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi

Giám thi coi thi kiểm tra các thông tin cá nhân của thí sinh trước khi vào phòng thi

Các thí sinh điền các thông tin cá nhân vào giấy thi

Các thí sinh kiểm tra túi đựng đề thi môn Ngữ Văn

Đồ dùng cá nhân của thí sinh được Đội thanh niên tình nguyện trông coi trước cổng trường

Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 70 điểm thi, với tổng số 36.956 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 67 thí sinh so với kỳ thi trước. Trong số đó có 1.266 thí sinh tự do. Đây cũng là Kỳ thi cuối cùng được thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 6 môn sẽ chuyển xuống còn 4 môn và các thí sinh sẽ thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn và môn Toán. Trong đó, môn Toán có 36.551 thí sinh đăng ký dự thi và môn Ngữ văn có 36.476 thí sinh đăng ký dự thi.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn