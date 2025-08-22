Khẩn trương làm rõ vụ một thuyền viên ở Đồng Tháp bị đuối nước tử vong

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/8, Công an phường Hồng Ngự, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ ông Huỳnh Hữu Thoại (sinh năm 1977, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh, TP. Hồng Ngự) về việc thuyền viên Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 2008, ngụ ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh) bị đuối nước tử vong.

Vụ nghi đuối nước làm một thuyền viên tử vong

Trước đó, ông Thoại cùng Thiện đi trên ghe chở vật liệu cát mang biển kiểm soát ĐT 262.93, lưu thông trên sông Sở Hạ (Đồng Tháp). Khi đến thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, phường Hồng Ngự, phương tiện quay đầu. Lúc này, thuyền viên Nguyễn Chí Thiện nhảy xuống sông bơi vào bờ để ông Thoại quăng dây cho buộc, nhằm hỗ trợ ghe cát quay đầu thuận lợi. Sau đó, Thiện bị đuối nước và bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến xác minh và tổ chức lực lượng tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến chiều 22/8, thi thể thuyền viên Nguyễn Chí Thiện đã được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 60 mét. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV