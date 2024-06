Xúc động các thầy cô 11h khuya vào thôn đón học trò đi dự thi tốt nghiệp

Em Giàng A Mềnh được đón về Ký túc xá Trường THPT Trạm Tấu để nghỉ ngơi, kịp thi môn đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, ngày 27/6.

Theo đó, 11h khuya ngày 26/6 các thầy cô giáo Trường THPT Trạm Tấu đã lặn lội 12 km đường mưa vào thôn Tà Chử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu để đón cậu học trò chưa kịp đến đăng ký thi tốt nghiệp.

Các thầy cô giáo lặn lội đường khuya đi đón học trò gồm: thầy Đỗ Thành Công – Hiệu trưởng Trường THPT Trạm Tấu, cô Hà Thị Hương Nhài – Phó trưởng điểm thi Trạm Tấu, cô Nguyễn Thị Làn và thầy Tạ Ngọc Hồng.

Video các thầy cô đến tận nhà học trò Giàng A Mềnh đón em đến điểm thi vào 11h khuya.

Cậu học trò may mắn đó tên Giàng A Mềnh, là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường THPT Trạm Tấu.

Thầy Tạ Ngọc Hồng (thư ký điểm thi Trường THPT Trạm Tấu), người thầy giáo đi cùng đoàn đón Giàng A Mềnh kể: Gia đình Giàng A Mềnh có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ đã đi lấy chồng khác còn 2 anh em ở với nhau.

Em gái của Giàng A Mềnh ngày 26/6 mổ ruột thừa ở dưới thị xã Nghĩa Lộ, Mềnh phải xuống chăm em gái phẫu thuật nên không thể đến điểm thi để đăng ký dự thi.

Ký túc xá Trường THPT Trạm Tấu nơi Giàng A Mềnh được các thầy cô đón về nghỉ ngơi để thi tốt nghiệp.

Buổi chiều, nhà trường và UBND huyện có gọi điện gọi em về. Tuy nhiên, khi về đến nhà do mệt quá nên Giàng A Mềnh đã ngủ quên. Các thầy cô cố gắng gọi cho Giàng A Mềnh không được, nên đã trực tiếp xuống nhà Mềnh đón em về ký túc xá nhà trường.

Đến khoảng gần 12h khuya Giàng A Mềnh đã được các thầy cô giáo bố trí nghỉ ngơi tại ký túc xá Trường THPT Trạm Tấu, nơi được UBND huyện Trạm Tấu bố trí nội trú cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa.

