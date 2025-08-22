Chồng chém vợ, rồi đốt nhà làm cháy hoàn toàn 56 căn kiốt

Nguyên nhân ban đầu được cho là do hai vợ chồng một người dân trong khu chợ xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã chém vợ rồi đốt nhà, khiến ngọn lửa bùng phát và cháy lan rộng trong khu chợ.

Hiện trường vụ cháy

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, đám cháy lan nhanh và các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để khống chế đám cháy. Nhiều người dân đã đăng tải các đoạn clip lên mạng xã hội, ghi lại toàn cảnh vụ cháy với ngọn lửa lớn và cột khói đen cao hàng chục mét.

Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng của xã, phối hợp các lực lượng từ tỉnh xuống hỗ trợ chữa cháy. Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy.

Đến khoảng 13 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên đã thiêu rụi toàn bộ 56 căn kiốt của 25 hộ kinh doanh. Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại cụ thể do vụ cháy gây ra.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục nắm tình hình, xác minh nguyên nhân vụ cháy và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV