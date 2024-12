Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng; kiểm điểm, tự đánh giá, phân loại cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Đ/c Đào Quang Thiền – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kiểm đểm tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Theo đó, năm 2024, với tinh thần đoàn kết, cộng sự, có trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu giúp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là phối hợp chuẩn bị, phục vụ tốt các hoạt động chung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tham gia phục vụ tốt các hoạt động, các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến công tác tại tỉnh. Tham mưu chương trình công tác tháng, năm của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng...

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược; đó là: Trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 18/7/2023 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024; Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A, được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025...

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh công tác tham mưu và kỷ luật, kỷ cương hành chính của các Sở, ngành, đơn vị. Kịp thời đôn đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2022, 2023, Văn phòng UBND tỉnh được xếp thứ 02 về công tác CCHC trong khối các Sở, ban, ngành.

Việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP tiếp tục được quan tâm. Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2024, đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”, đầy đủ các nhiệm vụ và theo đúng lộ trình của Đề án 06/CP đã đặt ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ Nghệ An hoàn thành chỉ tiêu, về đích sớm so với yêu cầu đề ra, được Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ghi nhận biểu dương với cách làm hay, sáng tạo.

Công tác tiếp công dân đã có nhiều đổi mới trên các lĩnh vực. Đối với công tác tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị xây dựng báo cáo chi tiết từng vụ việc cụ thể và đề xuất hướng xử lý.

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các đợt phát động của cấp trên. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo... các đợt vận động luôn đạt kết quả cao vượt mức chỉ tiêu đề ra với số tiền hoạt động xã hội năm 2024 trên 311 triệu đồng.

Trưởng phòng Tổng hợp Chu Tú Toàn đề nghị năm 2025 lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Văn phòng

Trưởng phòng Công nghiệp Hồ Văn Quỳnh đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cần quan tâm thực hiện việc sắp xếp bộ máy Văn phòng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã Trần Thị Ánh Huế cho biết trong năm 2024, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần giúp công việc xuyên suốt, thuận lợi

Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Nguyễn Thị Thanh Bình đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát các thủ tục hành chính nội bộ

Trưởng phòng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Hùng cho biết trong năm, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã sâu sát chỉ đạo để phối hợp tham mưu các văn bản thực hiện Luật Đất đai 2024 đảm bảo tiến độ

Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ Trần Thị Tuyết Mai đề xuất lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng phương án để thực hiện việc sửa chữa cơ sở vật chất được hiệu quả hơn

Trên cơ sở nội dung kiểm điểm của tập thể và các cá nhân lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, phát huy dân chủ, khách quan các đại biểu đã nghiêm túc góp ý đối với tập thể và từng cá nhân trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Các đồng chí được góp ý đã nghiêm túc tiếp thu đối với những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và đưa ra hướng khắc phục trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng “nể nả, né tránh”

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Văn Nhiên góp ý về thể thức và một số nội dung cụ thể để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý Văn phòng UBND tỉnh năm 2024

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đình Lý đề nghị các đồng chí lãnh đạo Văn phòng xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục trong năm 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2024

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; báo cáo kiểm điểm rõ ràng, đúng tinh thần tập thể lãnh đạo.

Chia sẻ với áp lực, khối lượng công việc rất lớn nhưng Tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan Văn phòng nỗ lực, phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu và phục vụ của mình.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần nâng cao trách nhiệm cán bộ lãnh đạo của các phòng, ban cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh; gắn với đó là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng “nể nả, né tránh”. Cần kiểm soát kỹ nội dung, kịch bản của các chương trình đảm bảo nội dung khoa học, lôgíc, không trùng lặp, kiểm soát được thành phần tham dự… tại mỗi cuộc họp. Cùng với đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản trị văn phòng, quan tâm rà soát, sửa chữa ngay các hư hỏng tại trụ sở, quản lý người ra vào cơ quan đảm bảo hiệu quả…

Xác định Văn phòng UBND tỉnh là “bộ mặt”, vì vậy, cần nâng cao vị thế của Văn phòng UBND tỉnh cũng như vị thế của từng cán bộ, của từng phòng, ban. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục có sự phân công giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, đúng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, nên chuyên sâu, chuyên nghiệp. Song song với đó là tạo điều kiện để các cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời phát hiện, chỉ rõ những cán bộ làm chưa tốt chức trách, nhiệm vụ và đề ra giải pháp khắc phục. Cùng với đó, khai thác phần mềm quản lý công việc hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực nhiệm các nhiệm vụ; đề xuất các kiến nghị, giải pháp, cách làm hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và các đại biểu góp ý tại hội nghị để đưa vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2025

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn