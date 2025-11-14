Philippines quyết bắt quan chức tham nhũng dự án chống lũ

Người dân Philippines vẫn đang đối mặt với hậu quả từ hai cơn bão liên tiếp gây lũ lụt nghiêm trọng - Ảnh: REUTERS

Ngày 13-11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố từ nay đến cuối năm sẽ bắt giữ tất cả đối tượng đứng sau các "dự án ma" về phòng chống lũ lụt.

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Tài chính Philippines ước tính các hành vi tham nhũng liên quan đến các dự án chống lũ và nâng cấp cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2023 - 2025 gây thiệt hại khoảng 2 tỉ USD.

Ông Marcos cho biết 37 đối tượng, trong đó có nhiều nhà thầu, quan chức và nghị sĩ, đã bị cáo buộc tham ô ngân sách nhà nước dành cho các dự án này. Các cơ quan chức năng đã gần hoàn tất hồ sơ truy tố hình sự đối với những đối tượng có liên quan.

"Họ sẽ không có một Giáng sinh vui vẻ", ông Marcos phát biểu trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, khoảng 108 triệu USD tài sản liên quan đến các cá nhân và công ty bị cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối đã bị đóng băng, và chính quyền sẽ tìm cách tịch thu số tài sản này.

Cam kết được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào Philippines khiến nhiều người thiệt mạng và gây ngập lụt nghiêm trọng.

Hiện Philippines vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Fung-wong, cơn bão đổ bộ tối 9-11 khiến hàng trăm ngôi làng bị ngập nước và ít nhất 27 người thiệt mạng.

Trước đó chỉ vài ngày, bão Kalmaegi cũng tàn phá miền Trung nước này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 232 người.

Vụ bê bối gây phẫn nộ cho công chúng Philippines vốn đã mệt mỏi với nạn tham nhũng. Nó cũng làm xói mòn niềm tin, và được coi là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế nước này đạt mức thấp nhất trong bốn năm vào quý 3.

Trước đó, trong bài phát biểu hồi tháng 7-2025, ông Marcos từng cảnh báo về tình trạng có "dự án ma" trong phòng chống lũ lụt, cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng gây thất thoát lớn ngân sách quốc gia cũng như làm suy giảm lòng tin của người dân đối với chính phủ.

Ông Marcos cho biết chi tiêu của chính phủ sẽ tăng vào cuối năm nay. "Chi tiêu công sẽ được tăng lên để đảm bảo rằng đến cuối năm, các mức chi tiêu... sẽ theo đúng kế hoạch ban đầu của chúng tôi", ông nói. Chi tiêu công của Philippines tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3, trong khi chi tiêu cho cơ sở hạ tầng giảm 26,2%, mức giảm mạnh nhất trong gần 14 năm, góp phần khiến tăng trưởng giảm trong quý 3.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn