Mưa to, gió lớn khi siêu bão Fung-wong đổ bộ Philippines

Tác giả: Phương Linh
Video: Philippines News Agency
Nguồn tin: znews.vn
Tối ngày 9/11, siêu bão Fung-wong tiến vào bờ biển phía đông Philippines đêm nay với sức gió 185 km/h, giật 230 km/h, cùng dải mưa và gió rộng tới 1.800 km.
