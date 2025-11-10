Thời gian:
VIDEO: Cầu rung lắc dữ dội trong siêu bão Fung-wong ở Philippines

Bão Fung-wong (Phượng Hoàng, nay là bão số 14 của Việt Nam) khiến 2 người thiệt mạng khi đổ bộ Philippines.

Tác giả: Anh Thư - Thanh Long

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Cầu rung lắc dữ dội ,Fung-wong ,Siêu bão ,Philippines

