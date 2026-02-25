Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự Phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu Chính phủ (Ảnh chinhphu.vn)

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Do vậy, trong năm 2026, cách làm phải thực chất hơn: Lấy mục tiêu làm định hướng; lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả; từ làm nhiều sang làm đúng, làm trúng, làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể, lượng hóa được.

Tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nhiệm kỳ là hai con số. Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2025, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, đó là khoảng cách giữa hoàn thành đầu việc và hiệu quả thực chất; tổ chức thực hiện ở một số nơi còn lúng túng. Nhiều điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu và an ninh mạng chưa được tháo gỡ triệt để.

Nhìn lại công việc đặt ra từ phiên họp trước đến nay còn 170 nhiệm vụ quá hạn, chủ yếu liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu; thay thế thành phần hồ sơ giấy tờ; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phải chỉ rõ trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị nào.

Để việc tổ chức thực hiện có hiệu quả, tại phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tập trung thảo luận những giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, nhân lực số. Cần phải xác định được nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cả năm 2026 là gì? Đâu là điểm đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra...

Tại Phiên họp, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thời gian qua. Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2026 và tháng cuối năm 2025, lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp tham dự, chỉ đạo 20 hội nghị, diễn đàn quan trọng trong và ngoài nước liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 Nghị định, 3 Nghị quyết. Cùng với đó, có kế hoạch xây dựng 03 trung tâm nghiên cứu quốc gia và 09 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 61,2% dân số.

Cổng sáng kiến quốc gia (tính đến ngày 23/02/2026) đã tiếp nhận 28 sáng kiến đột phá, 32 đề xuất công nghệ chiến lược; tiếp nhận 254 đơn đăng ký sáng chế, cấp 159 vi bằng bảo hộ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 15 Bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 34 địa phương; tiếp nhận 2,57 tỷ lượt tra cứu, xác thực...

Lãnh đạo Bộ Công an báo cáo khái quát tình hình triển khai Đề án 06. Lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo khái quát tình hình thực hiện cải cách hành chính; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026... Lãnh đạo một số địa phương cũng đã báo cáo tình hình triển khai; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông cũng đã báo cáo việc đảm bảo hạ tầng số.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của các Bộ, ngành, đơn vị và địa phương.

Chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Cán bộ đi đầu, Công - Tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân thụ hưởng.

Đi vào nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém mà các báo cáo đã nêu; quán triệt và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026 do Ban Chỉ đạo Trung ương giao với 07 nhóm nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư đã nêu.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ đạo này; yêu cầu hoàn thành trong tháng 3/2026. Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu, hoàn thành trong tháng 02/2026.

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Công thương khẩn trương xây dựng và trình ban hành văn bản hướng dẫn các luật về: Chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Thương mại điện tử. Đảm bảo tính đồng bộ, tránh khoảng trống pháp lý.

Bộ Công an nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá phát triển Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia (hoàn thành trong Quý I/2026); cơ chế tổ chức hoạt động của Sàn giao dịch dữ liệu (hoàn thành trong Quý II/2026); cơ chế chính sách phát triển kinh tế dữ liệu (hoàn thành trong Quý III/2026).

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng khung pháp lý về: Định giá dữ liệu; Phí và giá khai thác dữ liệu từ Trung tâm dữ liệu quốc gia; chính sách ưu đãi thuế, vốn cho doanh nghiệp hoạt động về dữ liệu; yêu cầu ban hành trong tháng 6/2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đẩy mạnh xây dựng các cơ sở dữ liệu quan trọng để tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm cơ sở dữ liệu thuộc Bộ, ngành mình...

