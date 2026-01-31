Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Từ sau Phiên họp thứ năm diễn ra vào ngày 06/01/2026 đến nay, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp chỉ đạo và giao 36 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án; đến nay, các cơ quan quyết liệt chỉ đạo thực hiện, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ.

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực, tập trung triển khai 17 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 08 nhiệm vụ chưa đến hạn; chỉ có 01 nhiệm vụ chưa đáp ứng tiến độ vì liên quan các đối tác nước ngoài và cần thời gian để thực hiện theo thủ tục.

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai đầu tư xây dựng các dự án đường sắt cơ bản hoàn thành.

Về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, hiện nay các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện rà soát, kiểm đếm khối lượng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các khu tái định cư.

Ban Quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo Tư vấn hỗ trợ Dự án xây dựng đề cương nhiệm vụ, lập Hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An

Tại Nghệ An, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có chiều dài 85,5 km, đi qua 18 xã, phường: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành. Diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) liên quan đến dự án khoảng 519,2 ha, chi phí GPMB khoảng 6.397 tỷ đồng; số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 2.150 hộ.

Hiện 16/16 xã, phường đã chọn xong địa điểm tái định cư; 15/16 địa phương đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch; 24 khu tái định cư đã thực hiện lập 1 bước; 17 khu tái định cư thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Về thực hiện công tác GPMB vị trí xây dựng khu tái định cư: 17 khu tái định cư đã phê duyệt trích đo phục vụ công tác GPMB; 06 khu tái định cư đang trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt; 11 khu tái định cư đang triển khai công tác ký quy chủ; 07 khu tái định cư chưa triển khai lựa chọn đơn vị thực hiện trích đo, ký quy chủ.

Về công tác kiểm kê, kiểm đếm, phê duyệt, chi trả bàn giao mặt bằng: 06 khu đã hoàn thành công tác GPMB; 08 khu đã hoàn thành kiểm kê, áp giá và công khai, ký xác nhận với người dân; 03 khu đang triển khai kiểm kê, kiểm đếm tại thực địa; 24 khu còn lại đang thực hiện công tác trích lục, trích đo nên chưa ban hành thông báo thu hồi đất, chưa tổ chức kiểm kê tại thực địa.

Tỉnh đang đề nghị Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét điều chỉnh hướng tuyến tại một số vị trí để tránh các công trình tâm linh, di tích lịch sử và khu dân cư đông đúc nhằm giảm thiểu tác động đến đời sống nhân dân. Cọc GPMB chưa được chủ đầu tư dự án hoàn thành việc cắm mốc tại thực địa, dẫn đến chưa có cơ sở và khó xác định chính xác số hộ, công trình ảnh hưởng.

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều địa phương thiếu đồng bộ về quy trình, cán bộ thực hiện… trong khi khối lượng GPMB lớn; ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã được Trung ương phân bổ…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp đã tích cực, chủ động trong triển khai các dự án đường sắt. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các hướng tuyến; làm tốt công tác tái định cư để cuộc sống của người dân phải tốt hơn nơi ở cũ. “Các địa phương phải chủ động, tích cực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân” – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, địa phương phải đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đường sắt; các bộ chủ quản tập hợp các đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành tiến hành rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, quy trình, quy phạm theo quy định của pháp luật về các hướng tuyến đường sắt. Các Bộ, ngành theo thẩm quyền để triển khai các nhiệm vụ, báo cáo cấp trên để giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Về vốn giải GPMB, các địa phương rà soát lại các quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, qua đó đề xuất bố trí nguồn vốn triển khai nhiệm vụ.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể trong triển khai các dự án đường sắt. Trong đó, đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, đây là tuyến đường có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội nên khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đẩy nhanh tiến độ GPMB. Nghiên cứu các phương thức đầu tư để áp dụng cho dự án đảm bảo hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước – Nhân dân – Doanh nghiệp.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn