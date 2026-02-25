Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng Chủ tịch Vietcombank, Agribank và nhiều nhân sự ngành Ngân hàng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn mới đây đã ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố, bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ứng cử tại tỉnh Sơn La, đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn và các xã: Bắc Yên, Pắc Ngà, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, Chiềng Sại, Suối Tọ, Mường Cơi, Phù Yên, Mường Bang, Gia Phù, Tường Hạ, Kim Bon, Tân Phong, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Tân Yên, Đoàn Kết, Song Khủa, To Múa, Vân Hồ, Xuân Nha.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: SBV)

Bà Lê Thị Thúy Sen - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Hưng Yên, đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Nguyễn Văn Linh, Hoàn Long, Mễ Sở, Việt Yên, Yên Mỹ, Triệu Việt Vương, Khoái Châu, Việt Tiến, Châu Ninh, Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam ứng cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Ông Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ứng cử tại Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa.

Bà Nguyễn Việt Hà – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang, đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Xuân Vân, Lực Hành, Yên Nguyên, Bình Xa, Hàm Yên, Thái Sơn, Thái Hòa, Hùng Đức, Trí Phú, Kiến Thiết, Kiên Đài, Kim Bình, Hòa An, Chiêm Hóa, Tân An, Trung Hà, Tân Mỹ, Yên Lập, Bằng Hành, Liên Hiệp, Minh Quang, Nà Hang, Bình An, Lâm Bình, Thượng Lâm, Hồng Thái, Yên Hoa, Côn Lôn, Thượng Nông.

Cũng trong ngành Ngân hàng có bà Bành Thị Xuân Hương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Định, ứng cử tại tỉnh Gia Lai, đơn vị bầu cử số 3; bà Trần Mai Anh – Nhân viên Ban Tổ chức, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ứng cử tại Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 3; bà Ngô Kiều Anh – Nhân viên Ủy ban Nhân sự, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ứng cử tại Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5.

