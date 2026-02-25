Một cô gái tử vong nghi sốc phản vệ sau khi được truyền thuốc làm trắng da

Cùng ngày 25/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã nhận được báo cáo ban đầu của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (gửi tối 24/2) về vụ việc nữ bệnh nhân Đ.N.H.P (SN 1992, ngụ phường Cát Lái) tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc.

Bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân được truyền thuốc/dịch (không rõ loại). Sau khi truyền, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, đã được tiêm ½ ống thuốc vận mạch (ống Adrenalin) tại nhà.

Nữ bệnh nhân được người nhà và hàng xóm đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu lúc 23h06 ngày 23/2.

Theo thông tin ban đầu, cô gái đã nhờ người khác đến nhà truyền chất làm trắng da (hình minh họa).

"Bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng tử vong lâm sàng. Hôn mê sâu, da niêm tái nhợt, chi lạnh và da nổi bông. Đồng tử 2 bên giãn 5 mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Mạch, huyết áp, ô xy máu, nhịp thở bằng 0…", báo cáo nêu rõ.

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức cấp cứu nâng cao: ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mask với ô xy 15 lít/phút, đặt nội khí quản, lập 2 đường truyền tĩnh mạch, sử dụng đến 34 ống thuốc vận mạch…

Sau gần 40 phút hồi sức tích cực liên tục, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự nhiên, điện tâm đồ thể hiện bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn. Kíp trực xác định bệnh nhân đã tử vong lúc 23h45 ngày 23/2. Sau khi giải thích tình trạng cho người nhà, bệnh viện đã báo Công an phường An Khánh.

