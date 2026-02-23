Chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: VŨ HIẾU

Ngày 23-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì họp giao ban lãnh đạo Quốc hội tháng 2-2026.

Khẩn trương, chủ động chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu tại cuộc họp, về nhiệm vụ tháng 3-2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn.

Cụ thể, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, là tiền đề cho hoạt động của bộ máy nhà nước trong 5 năm tới.

Ông đề nghị lãnh đạo Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại địa phương; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; không được để xảy ra sai sót về quy trình.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận xã hội, để người dân hiểu đúng, tham gia đầy đủ và coi ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Tổ chức tốt các hội nghị vận động bầu cử tại địa phương; hội nghị tập huấn dành cho đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu tại cả hai miền Bắc, Nam.

Ngay sau bầu cử, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Nhiệm vụ tiếp theo là khẩn trương, chủ động chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội nêu thêm đây là kỳ họp có ý nghĩa mở đầu nhiệm kỳ, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự, chương trình lập pháp, chương trình giám sát.

Do đó Tổng thư ký Quốc hội, các ủy ban phối hợp chặt chẽ xây dựng chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Quốc hội tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ.

Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu nhân sự, chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác nhân sự...

Văn phòng Quốc hội hoàn thiện sớm dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin, truyền thông.

Các cơ quan của Quốc hội chủ động thẩm tra, phối hợp tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, cơ chế đặc thù…

Năm 2026: Hành động đột phá, lan tỏa kết quả

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ chuẩn bị tốt các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở phiên thứ 55, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Cùng với đó là các nhiệm vụ về triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2026, về công tác của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội...

Ông nhấn mạnh việc quán triệt phương châm năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Quốc hội phải chuyển mạnh sang trạng thái "tăng tốc" về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy "Quốc hội số" đi vào thực chất.

Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lập pháp, giám sát, điều hành phải thực chất hơn, hiệu quả hơn, không hình thức...

"Năm 2026 là năm bản lề mở đầu nhiệm kỳ mới. Ngay từ những tháng đầu năm, chúng ta phải tạo được chuyển động mạnh mẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Nâng cao chất lượng tham mưu; chủ động phối hợp, trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm", hành động hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tập thể lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: VŨ HIẾU Thăm, chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong triển khai các quy trình bầu cử trên tinh thần "đã làm tốt rồi thì tới đây phải làm tốt hơn nữa". Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục nắm bắt và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Quan tâm hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để mọi cử tri đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động và tích cực tham gia bỏ phiếu lựa chọn người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Ông đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt quan tâm công tác tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước để bảo đảm không xảy ra bất cứ sai sót nào về quy trình, góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.

