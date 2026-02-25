Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp không?

Một tiết học của cô trò Trường Tiểu học Phú Diễn (Hà Nội). Ảnh: Trường Tiểu học Phú Diễn

Thực trạng việc giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp

Theo phản ánh gửi tới cổng thông tin Chính phủ, vấn đề giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi đang nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, tại một số địa phương, các giáo viên hợp đồng thuộc diện biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đã được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/9/2025, các trường học này đã đồng loạt dừng chi trả khoản phụ cấp nêu trên. Lý do được đưa ra là thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính vì vậy, điều này đã gây ra tâm lý băn khoăn và lo lắng cho đội ngũ giáo viên. Nhiều người cho rằng mình vẫn đang trực tiếp giảng dạy và thuộc diện hợp đồng do ngân sách nhà nước chi trả, nên việc bị cắt phụ cấp là chưa thỏa đáng và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi

Để làm rõ vấn đề giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi hay không, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những phản hồi cụ thể. Theo đó, chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập hiện được thực hiện căn cứ vào: Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan từ các Bộ ngành.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh rằng đối tượng áp dụng phụ cấp này bao gồm: Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đối với giáo viên hợp đồng thuộc biên chế trả lương của trường, trực tiếp tham gia giảng dạy ở trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non hoàn toàn thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Căn cứ quy định trên, đối với giáo viên hợp đồng thuộc biên chế trả lương của trường, trực tiếp tham gia giảng dạy ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thì hoàn toàn thuộc đối tượng được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Vì vậy các cơ sở giáo dục cần rà soát và đối chiếu với các văn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện chi trả đúng và đủ cho đội ngũ đứng lớp. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi cho giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi mà còn giúp các thầy cô yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tác giả: Hồng Phong

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn