Đại học Bách khoa Hà Nội siết quy đổi IELTS, giảm tổ hợp xét tuyển

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng; xét theo điểm thi đánh giá tư duy; xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét tuyển tài năng, Đại học Bách khoa Hà Nội xét theo 3 diện: Tuyển thẳng, dựa vào chứng chỉ quốc tế, dùng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Tuy nhiên năm 2026, công thức tính điểm với những thí sinh đăng ký xét bằng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn có sự thay đổi. Trong đó, điểm học bạ sẽ được thay thế bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Điểm hồ sơ năng lực của thí sinh được tính như sau (tối đa 100 điểm): Điểm hồ sơ năng lực = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng. Trong đó, điểm tư duy tối đa 40 điểm.

Điểm tư duy của thí sinh được tính dựa trên điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của thí sinh trong năm 2025 hoặc 2026 và được tính theo công thức TSA x 40/60. Điểm thành tích tối đa 50 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Điểm thành tích của thí sinh được tính dựa trên tổng điểm các thành tích hợp lệ mà thí sinh đạt được và kê khai trên hệ thống. Điểm thưởng tối đa 10 điểm. Điểm thưởng của thí sinh được tính cho các thành tích khác về học tập, nghiên cứu khoa học chưa được tính trong điểm thành tích; chứng chỉ ngoại ngữ; các giải thưởng về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các khen thưởng về hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng do thí sinh kê khai hợp lệ trên hệ thống.

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, nhà trường bỏ 4 tổ hợp so với năm ngoái là A02, D26, D28, D29, thêm tổ hợp DD2. Như vậy, nhà trường sẽ xét tuyển theo 8 tổ hợp gồm: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2. Công thức tính điểm xét tuyển đối với tổ hợp K01 như sau: [Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2] x 1/2.

Về chứng chỉ quốc tế, năm ngoái thí sinh có IELTS 5.0 sẽ được Đại học Bách khoa Hà Nội quy đổi thành 8,5 điểm nhưng năm nay thí sinh chỉ được quy đổi thành 8 điểm. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IETLS 5.0 có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng và theo điểm thi đánh giá tư duy.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, thí sinh phải tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 do nhà trường tổ chức. Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt, diễn ra vào các ngày 24-25/1, 14-15/3, 16-17/5 tại 11 tỉnh/thành phố.

Tác giả: H. Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân