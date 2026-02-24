Thông tin mới việc đưa sĩ quan quân đội về Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng 95 phường, xã ở Đồng Nai - Ảnh: THÀNH CHUNG

Theo thông tin của Bộ Nội vụ, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp thời gian qua đã được kiện toàn đồng bộ, vận hành ổn định, nề nếp, thông suốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến 13-2, đã điều động 8.779 sĩ quan của Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Về việc rà soát, kiện toàn nhân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã, theo thông tin từ Bộ Nội vụ được triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.

Tính đến ngày 13-2 đã rà soát, sắp xếp, điều động đối với 8.779/22.471 sĩ quan, 4.622/9.195 quân nhân chuyên nghiệp của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Trong đó đã sắp xếp 3.319/3.319 chỉ huy trưởng (chiếm 100%), 1.330/3.319 phó chỉ huy trưởng (chiếm 40%), 1.785/3.319 chính trị viên phó (chiếm 53,8%), 2.345/12.514 trợ lý (chiếm 18,7%).

Công tác điều động, tiếp nhận, biệt phái cán bộ, công chức về cấp xã được nhiều địa phương thực hiện với quy mô lớn góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở, như Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai…

Trước đó, tại kết luận 228, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án và báo cáo Bộ Chính trị trong quý 1-2026.

Cũng trong tháng 2, công tác đào tạo, bồi dưỡng được các địa phương tập trung cao độ vào nghiệp vụ tổ chức bầu cử cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh lần đầu triển khai bầu cử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do nhiều cán bộ lần đầu tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng cầm tay chỉ việc, sát thực tiễn, làm rõ quy trình, thẩm quyền, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm tổ chức bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và hiệu quả.

Qua đó vừa nâng cao năng lực đội ngũ, vừa góp phần củng cố nền tảng vận hành ổn định của chính quyền cơ sở trong giai đoạn phát triển mới.

Sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp thực hiện khuyến nông ở địa phương

Cũng theo thông tin của Bộ Nội vụ, đã có 3.193 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tại 33/34 địa phương và 1 Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp tại Hà Nội đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Từng bước chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Qua đó khẳng định rõ vai trò của chính quyền cơ sở trong phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển.

Về triển khai, thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp thực hiện khuyến nông ở địa phương, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 13-2 đã có 34/34 tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh.

Trong đó có 23/34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Trung tâm khuyến nông cấp tỉnh gồm Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Gia Lai, Sơn La, Khánh Hòa, Huế, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Trị, Lai Châu, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hưng Yên, Đồng Tháp.

25/34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ công cấp xã gồm Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tây Ninh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Khánh Hòa, Huế, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Trị, Ninh Bình, Nghệ An, Lai Châu, Đồng Nai.

21/34 tỉnh, thành phố bố trí cán bộ khuyến nông cấp xã, 14/34 tỉnh, thành phố ban hành Quy chế phối hợp công tác khuyến nông...

Về công tác phân cấp, phân quyền, theo Bộ Nội vụ tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất ở cả Trung ương và địa phương, tập trung chuyển giao thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Theo báo cáo, đến nay các địa phương đã bảo đảm đầy đủ máy móc, trang thiết bị làm việc cho 100% số xã. Đối với tài sản là các cơ sở nhà, đất, đến ngày 9-2, 100% địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đối với 25.885 cơ sở nhà, đất.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ