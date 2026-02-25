Người phụ nữ nguy kịch vì chữa rắn cắn theo cách dân gian

Sáng 25/2, gia đình nạn nhân cho biết, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng nguy kịch, bà S đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Cánh tay sưng to, tím đen. Ảnh: B.H

Theo người nhà, chiều 24/2, khi đang cắt cỏ quanh nhà tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ), bà S (76 tuổi) bị một con rắn cắn vào tay. Qua nhận dạng, con rắn có đặc điểm giống rắn chàm quạp.

Sau khi bị cắn, gia đình không đưa người phụ nữ này đến cơ sở y tế mà cho uống thuốc dân gian. Thấy tình trạng không cải thiện, người nhà tiếp tục đưa bà đến nhà thầy lang chuyên trị rắn cắn để chữa trị.

Đến khoảng 22h cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu trở nặng. Gia đình gọi xe cứu thương đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tại đây, bà S trong tình trạng nguy kịch như nôn ra máu, tay sưng to, tím đen, có dấu hiệu hoại tử. Do không có huyết thanh kháng nọc phù hợp, bệnh viện đã chuyển gấp bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ khoa cấp cứu khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế cử động, băng ép đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý chữa theo mẹo dân gian.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV