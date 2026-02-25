Cúng Thần Tài năm Bính Ngọ 2026 vào giờ nào để hút tài lộc?

Chọn đúng giờ cúng Thần Tài không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn được tin là giúp kích hoạt vận may, thu hút tài lộc suốt cả năm.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Thế giới tiếp thị

Ý nghĩa của việc chọn giờ cúng Thần Tài

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải và sự thịnh vượng. Bên cạnh đó, nhiều gia đình còn thờ chung với Ông Địa (Thổ Địa) vị thần trông coi đất đai, nhà cửa. Việc cúng Thần Tài không đơn thuần là nghi lễ tâm linh mà còn là nét văn hóa thể hiện ước mong về cuộc sống đủ đầy, làm ăn phát đạt.

Theo quan niệm dân gian, ngoài việc chuẩn bị lễ vật chu đáo thì chọn giờ đẹp cúng Thần Tài cũng rất quan trọng. Giờ tốt được cho là thời điểm “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, giúp lời cầu nguyện dễ được chứng giám, tài lộc hanh thông hơn.

Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn nằm ở sự thành tâm của gia chủ. Giờ đẹp chỉ mang tính hỗ trợ về mặt tâm linh, không thay thế cho sự nỗ lực, chăm chỉ và cách làm ăn minh bạch trong thực tế.

Cúng Thần Tài năm Bính Ngọ 2026 vào giờ nào?

Ngày được xem là quan trọng nhất để cúng Thần Tài là mùng 10 tháng Giêng âm lịch còn gọi là ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, nhiều người đi mua vàng lấy may với mong muốn cả năm tiền bạc rủng rỉnh.

Ngoài ra, nhiều gia đình và cửa hàng kinh doanh còn cúng Thần Tài vào:

- Mùng 1 và ngày Rằm (15 âm lịch) hàng tháng

- Ngày khai trương, mở hàng đầu năm

- Các dịp quan trọng liên quan đến công việc, buôn bán.

Dù cúng vào ngày nào, việc lựa chọn khung giờ tốt vẫn được nhiều người chú trọng.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, có một số khung giờ được xem là đẹp để cúng Thần Tài, đặc biệt trong ngày vía mùng 10 tháng Giêng.

Theo quan niệm dân gian, giờ Thìn (7h – 9h sáng) và giờ Tỵ (9h - 11h sáng) là hai khung giờ đẹp, đặc biệt trong ngày vía mùng 10 tháng Giêng (Ảnh minh họa)

Giờ Thìn (7h - 9h sáng)

Đây là khung giờ được nhiều chuyên gia phong thủy khuyên chọn. Giờ Thìn tượng trưng cho rồng, linh vật đại diện cho quyền lực, thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ. Cúng Thần Tài vào giờ này được cho là giúp kích hoạt vượng khí, thu hút tài lộc và mở ra cơ hội làm ăn thuận lợi.

Đối với người kinh doanh, đây cũng là thời điểm bắt đầu một ngày làm việc mới, tượng trưng cho sự khởi đầu suôn sẻ.

Giờ Tỵ (9h - 11h sáng)

Giờ Tỵ cũng được xem là khung giờ tốt, mang năng lượng dương mạnh mẽ. Nếu không thể cúng vào giờ Thìn, gia chủ có thể chọn giờ Tỵ để thực hiện nghi lễ. Khung giờ này phù hợp với những người buôn bán, kinh doanh dịch vụ, mong cầu khách hàng đông đúc.

Giờ Mùi (13h – 15h chiều)

Trong một số trường hợp, nếu bận rộn buổi sáng, gia chủ có thể chọn giờ Mùi. Đây là khung giờ mang tính ổn định, tượng trưng cho sự bền vững, lâu dài trong làm ăn. Tuy nhiên, theo quan niệm chung, buổi sáng vẫn được ưu tiên hơn khi cúng Thần Tài.

Như vậy, cúng Thần Tài vào giờ nào tốt nhất? Câu trả lời phổ biến nhất vẫn là giờ Thìn (7h - 9h sáng), tiếp đến là giờ Tỵ (9h - 11h sáng).

Có cần xem giờ theo tuổi khi cúng Thần Tài?

Nhiều người thắc mắc có nên xem giờ hợp tuổi khi cúng Thần Tài hay không. Thực tế, nếu muốn cẩn trọng hơn, gia chủ có thể xem giờ hoàng đạo phù hợp với tuổi của mình trong ngày vía Thần Tài hoặc ngày cúng quan trọng.

Tuy nhiên, đối với nghi lễ thờ cúng thường kỳ như mùng 1, ngày Rằm, việc xem quá chi tiết không bắt buộc. Quan trọng nhất vẫn là:

Nếu quá đặt nặng vào giờ giấc mà tâm không an, lo lắng, thì ý nghĩa tâm linh cũng giảm đi phần nào.

Lưu ý quan trọng khi cúng Thần Tài để hút tài lộc

Ngoài việc quan tâm cúng Thần Tài vào giờ nào tốt nhất, gia chủ cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng sau để việc thờ cúng mang lại ý nghĩa trọn vẹn.

Trước hết, bàn thờ Thần Tài - Ông Địa nên được đặt dưới đất, ở vị trí thông thoáng nhưng không quá lộ liễu. Không đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, nơi ô uế hoặc khu vực ẩm thấp.

Thứ hai, nên lau dọn bàn thờ sạch sẽ trước khi cúng. Nhiều gia đình dùng nước lá bưởi hoặc rượu pha gừng để tẩy uế, với mong muốn loại bỏ năng lượng xấu, đón vận may mới.

Thứ ba, lễ vật không cần quá cầu kỳ. Một mâm cúng cơ bản có thể gồm hoa tươi, trái cây, nước sạch, nhang đèn, bánh kẹo. Riêng ngày vía Thần Tài, nhiều người chuẩn bị thêm heo quay, cá lóc nướng hoặc mua vàng lấy may.

Thứ tư, khi khấn nên đọc rõ ràng, mạch lạc, không cười đùa, không vừa khấn vừa làm việc riêng. Sau khi hương tàn, gia chủ có thể thụ lộc và chia cho các thành viên trong gia đình với ý nghĩa chia sẻ may mắn.

Cúng Thần Tài đúng giờ có quyết định tài lộc?

Nhiều người tin rằng chỉ cần cúng đúng giờ đẹp là sẽ “phát tài phát lộc”. Tuy nhiên, theo quan điểm cân bằng, giờ đẹp chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tinh thần. Thành công trong kinh doanh còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chiến lược, uy tín, chất lượng sản phẩm và sự chăm chỉ.

Việc cúng Thần Tài đúng giờ giúp gia chủ cảm thấy an tâm, vững tin hơn vào công việc. Khi tinh thần tích cực, con người cũng dễ đưa ra quyết định sáng suốt và thu hút cơ hội tốt hơn. Do đó, thay vì quá lo lắng cúng Thần Tài vào giờ nào tốt nhất, hãy xem đây là một nét đẹp văn hóa tâm linh, kết hợp với sự nỗ lực thực tế để tạo nên thành công bền vững.

Cúng Thần Tài vào giờ nào tốt nhất để hút tài lộc?

Theo quan niệm dân gian, giờ Thìn (7h – 9h sáng) và giờ Tỵ (9h - 11h sáng) là hai khung giờ đẹp, đặc biệt trong ngày vía mùng 10 tháng Giêng. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, bàn thờ sạch sẽ và cách sống, làm ăn chân chính.

Giữ được tâm sáng, hành động đúng đắn và thái độ tích cực mới chính là “chìa khóa vàng” giúp tài lộc bền lâu, may mắn dài lâu suốt cả năm.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn