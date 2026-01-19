Sáng 19-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị. Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-1 đến 25-1, với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội".

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20-1.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng báo cáo tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu góp ý vào Quy chế làm việc của Đại hội và toàn văn dự thảo Quy chế làm việc đã tiếp thu ý kiến các đoàn đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu, đề nghị Đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Đại hội dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tác giả: Văn Duẩn - Thế Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động