Cảnh ăn Tết gây choáng của đại gia đình 198 người ở Phú Thọ

Cận cảnh ăn Tết hoành tráng của đại gia đình 198 người ở Phú Thọ Gia đình 198 người ở Phú Thọ gây chú ý khi mỗi dịp Tết bày khoảng 15 mâm cỗ kín sân và duy trì truyền thống sum họp suốt nhiều năm.

Khoảng 14h ngày 24/2 (tức mùng 5 Tết), đại gia đình 198 người của cụ ông Trần Văn Đổng và cụ bà Nguyễn Thị Kho (95 tuổi, trú tại Phú Thọ) tập trung tại sân vận động trong thôn để chụp ảnh lưu niệm đầu xuân. Sau đó, các thành viên chia thành hai đội tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu, tạo nên không khí sôi nổi những ngày đầu năm mới.

Theo chị Lan Anh - cháu nội của hai cụ, hoạt động này được duy trì suốt 4 năm qua như một cách để con cháu gắn kết sau những ngày Tết bận rộn. Hai đội thi đấu gồm con cháu của các con trai và con cháu của các con gái trong gia đình.

"Chuyện thắng thua không còn quan trọng. Đây chủ yếu là dịp để mọi người gặp gỡ, cổ vũ và vui cùng nhau", chị Lan Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cụ ông và cụ bà có 12 người con, gồm 7 gái và 5 trai. Trải qua nhiều thế hệ, đại gia đình hiện có tổng cộng 198 thành viên, trong đó riêng con cháu đời sau (cháu, chắt, chút) chiếm 175 người. Với số lượng đông đảo, gia đình được nhiều người trong làng biết đến.

Vào mùng 5 Tết hàng năm, gia đình Lan Anh tổ chức đá bóng giao hữu.

Theo chị Lan Anh, cứ mỗi dịp Tết đến, các thành viên dù ở xa cũng cố gắng sắp xếp công việc để trở về sum họp. Mùng 2 Tết, con cháu tập trung tại nhà ông bà để thắp hương kính báo gia tiên, chúc thọ, mừng tuổi và cùng nhau dùng bữa. Sau đó, đại gia đình chia nhóm đi chúc Tết họ hàng từ xa đến gần rồi tụ họp tại một điểm cuối để ăn uống.

"Đoàn rất đông nên mỗi khi đi chúc Tết, các cô, bác thường phải xếp hàng mừng tuổi cho lũ trẻ. Không khí lúc nào cũng rộn ràng", chị kể.

Đến mùng 5 Tết, hoạt động đá bóng giao hữu diễn ra tại sân gần trụ sở UBND xã. Thành viên tham gia chủ yếu là lớp cháu trong độ tuổi thanh niên, song nhiều năm, khi hứng khởi, các bậc cha chú cũng nhập cuộc.

Sau trận đấu, gia đình đặt khoảng 15 mâm cỗ để cùng liên hoan. Do tập trung cho hoạt động thi đấu và cổ vũ, các mâm cỗ được đặt trước để thuận tiện cho việc tổ chức.

Những dịp giỗ chạp hay sự kiện quan trọng trong năm, đại gia đình cũng thường tổ chức từ 15-16 mâm cỗ. Các thành viên cùng nhau chuẩn bị, nấu nướng và dùng bữa.

"Dù gia đình đông người, các thành viên vẫn nhớ mặt, thường xuyên hỏi thăm và giữ liên lạc với nhau. Riêng dâu, rể thì đôi khi sẽ khó nhớ hết hơn một chút", chị Lan Anh chia sẻ.

Đại gia đình sum họp mừng thượng thọ ông Đổng và bà Kho.

Chị Lan Anh cho biết trong cách dạy dỗ con cháu, hai cụ luôn đề cao tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. "Mọi người không so bì hay tính toán hơn thua. Đó là điều giúp gia đình nhiều thế hệ vẫn giữ được sự gắn bó", chị bày tỏ.

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đại gia đình của cụ ông Trần Văn Đổng quây quần bên những mâm cỗ bày kín sân nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khung cảnh đông đủ nhiều thế hệ cùng ngồi chung một khoảng sân, chuyện trò và dùng bữa đầu xuân thu hút sự chú ý của nhiều người.

Dưới phần bình luận, không ít tài khoản bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự gắn kết của gia đình. Một số ý kiến cho rằng "đại gia đình đông nhưng lúc nào cũng vui vẻ, tụ họp, thật là khung cảnh đáng quý", hay "cả gia đình hạnh phúc khi nhiều thế hệ vẫn giữ được nếp sum vầy".

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: znews.vn