'Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án nhân sự cho kỳ họp Quốc hội đầu tiên của khóa 16'

Giao nhiệm vụ cho Ủy ban Công tác đại biểu tại cuộc gặp mặt đầu xuân ngày 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói việc chuẩn bị công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3 "thời gian không còn tính bằng ngày mà tính bằng giờ".

Vì thế các cơ quan cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 và nhấn mạnh phải thực hiện "đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết".

Ông yêu cầu mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu trong tổng số 864 người ứng cử. Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao nhiệm vụ cho Ủy ban Công tác đại biểu. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đặc biệt chú trọng tổ chức cán bộ trong Quốc hội. Ủy ban cần tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Ủy ban; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng.

Các cơ quan nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của đại biểu tại nghị trường và địa phương. "Trong bối cảnh tỷ lệ đại biểu mới dự kiến chiếm trên 50%, cần tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động", ông nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác đại biểu và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Việc ứng dụng công nghệ giúp rà soát nhanh chóng, chính xác dữ liệu hành chính ở hàng nghìn đơn vị cấp xã, tiết kiệm thời gian, nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Do đó, cán bộ Ủy ban cần tích cực học tập, làm chủ công nghệ, coi đây là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới.

Dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc ngày 6/4. Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước và xác lập khuôn khổ hoạt động cho cả nhiệm kỳ.

Cụ thể, Quốc hội nghe báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu; bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời phê chuẩn cơ cấu và nhân sự Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng.

Quốc hội cũng thành lập, kiện toàn các cơ quan của mình và thông qua chương trình xây dựng luật, chương trình giám sát, kế hoạch kỳ họp cho toàn nhiệm kỳ, tạo nền tảng để triển khai hoạt động lập pháp và giám sát trong 5 năm tiếp theo.

