Bỏ tiền đi du lịch để ngủ 16 tiếng/ngày

Người trẻ Mỹ chi tiền cho “du lịch ngủ”, coi giấc ngủ trọn vẹn là trải nghiệm xa xỉ mới. Ảnh minh họa: Shvets Production/Pexels.

Chuyến đi gần đây của Kaitlyn Rosati (35 tuổi), một blogger sống tại Mỹ, không có các hoạt động như leo núi lúc bình minh, tham gia tour dày đặc hay “check-in” liên tục, mà chỉ tập trung vào việc ngủ. Tuy nhiên, Rosati cũng không phải trường hợp cá biệt, khi ngày càng nhiều người trẻ Mỹ lựa chọn đi du lịch chỉ để ngủ, theo The Wall Street Journal.

Trong kỳ lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Saratoga Springs, New York (Mỹ), Rosati đã ngủ 16 tiếng liên tục. Sáng hôm sau, cô thức dậy ăn sáng, tắm rửa rồi ngủ lại thêm bốn tiếng nữa.

“Tôi nghiện rồi, tuyệt vời quá”, cô nói sau đêm đầu tiên. Sang ngày thứ hai, cô thậm chí không buồn rời khỏi phòng.

Với 99 USD, Rosati đăng ký gói ngủ đặc biệt, bao gồm các dịch vụ đính kèm như: cung cấp sản phẩm chăm sóc da, kẹo dẻo CBD, bom tắm, chăn nặng ký, mặt nạ vải satin hương oải hương.

Cô còn được chọn gối ngủ từ danh sách riêng: memory foam than tre, gối ôm chữ C, gối tổ ong thoáng khí, hay loại có thể điều chỉnh độ cao để nâng đỡ cổ. Cuối cùng, cô chọn chiếc gối có độ nâng đỡ vừa phải, có một ít lông vũ trên bề mặt.

Với Rosati, chuyến đi đến Saratoga Springs lần này không nhằm khám phá thêm điểm đến mới, mà để dành trọn thời gian cho việc ngủ và tách mình khỏi nhịp sống thường ngày. Ảnh: Kaitlyn Rosati.

Với một blogger từng chinh phục núi Kilimanjaro và đặt chân tới Nam Cực như Rosati, việc không làm gì cũng cần thời gian thích nghi.

“Kiểu du lịch này hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của tôi. Nhưng khi chấp nhận mình chỉ đến đó để ngủ và không làm gì khác, đó là một trải nghiệm tuyệt vời”, Rosati nói.

Theo cô, điểm đến lý tưởng cho một kỳ nghỉ ngủ không phải đô thị đông đúc như New York hay London, cũng không phải nơi quá nóng. Đó nên là một thị trấn yên tĩnh vào mùa lạnh, nơi người ta có lý do chính đáng để cuộn mình trong chăn.

“Điều quan trọng của kỳ nghỉ này không phải bạn nhìn thấy bao nhiêu thế giới, mà là bạn gạt bỏ được bao nhiêu thế giới khỏi tâm trí”, cô nói.

Ngày càng nhiều du khách Gen Z và Millennials lựa chọn “kỳ nghỉ ngủ”, những chuyến đi mà mục tiêu chính không phải cảnh đẹp hay danh sách điểm đến, mà là một chiếc nệm êm và giấc ngủ trọn vẹn. Với họ, sự sang trọng của kỳ nghỉ không phải ở "view hướng biển" mà là cảm giác thức dậy mà không cần báo thức.

LaSharria Taylor (33 tuổi), y tá gia đình tại Mỹ, thường chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm do lịch trực dày đặc. Trong sinh nhật tuổi 33, cô không tụ tập bạn bè hay về thăm gia đình. Thay vào đó, Taylor đặt một khách sạn sang trọng gần nhà ở thành phố Atlanta (Mỹ) và dành trọn 2 ngày để nghỉ ngơi. Từ lúc nhận phòng đến khi trả phòng, cô chỉ ngủ, đọc sách và thư giãn.

“Đối với một y tá như tôi, việc được nghỉ ngơi nhiều như vậy là điều chưa từng có. Đó là giấc ngủ ngon nhất đời tôi”, cô nói.

Từ trải nghiệm đó, Taylor bắt đầu sắp xếp những giấc ngủ ngắn vào lịch trình du lịch của mình. Nếu trước đây cô cố gắng tranh thủ tham quan mọi nơi, giờ đây cô ưu tiên những khoảng trống để nghỉ trưa, hạn chế lịch trình quá dày.

Shaunique Hill (36 tuổi), lập trình viên tại Dallas (Mỹ), thậm chí xem “du lịch ngủ” là thói quen định kỳ. Mỗi quý một lần, cô đặt phòng khách sạn cách nhà khoảng 20 phút đi Uber để “nghỉ cuối tuần”.

Hai ngày ở đó, Hill ngủ đến 13-14 tiếng, gọi dịch vụ ăn uống tại phòng, sau đó ngủ trưa trước bữa tối rồi ngủ tiếp suốt đêm. Tối Chủ nhật trở về nhà, cô có cảm giác như vừa đi nghỉ xa nhiều ngày, dù thực tế không rời khỏi thành phố.

Tương tự Rosalite, với Hill, một đêm ở khách sạn gần nhà cũng mang lại cảm giác tách khỏi áp lực thường ngày, thư giãn như đang đi một chuyến xa. Ảnh: Shaunique Hill.

Với ngành khách sạn, đây là nhóm khách hàng lý tưởng. Họ ít yêu cầu đến các địa điểm hay dịch vụ phức tạp, không làm quá tải sảnh lễ tân, nhưng sẵn sàng chi thêm để nâng hạng phòng, giường ngủ thông minh tích hợp AI theo dõi chất lượng giấc ngủ, đồ uống tốt cho sức khỏe, thậm chí, chi tiền để tham vấn các chuyên gia.

Một số khách sạn còn quảng bá phòng cách âm tối đa, rèm cản sáng tuyệt đối và hệ thống tạo tiếng ồn trắng để tối ưu hóa trải nghiệm ngủ ngon.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng “kỳ nghỉ ngủ” chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc ngủ bù cuối tuần không thể hoàn toàn khắc phục tác động tiêu cực của tình trạng thiếu ngủ kéo dài.

“Du lịch ngủ không phải là giải pháp hữu hiệu cho tình trạng thiếu ngủ. Ngủ đủ và đều đặn mới có lợi cho sức khỏe lâu dài so với những giấc ngủ dài không thường xuyên”, Joyce Adesina, chuyên gia y học về giấc ngủ tại Đại học Nam California (Mỹ), nhận định.

Christen Wall (28 tuổi), chủ doanh nghiệp tại bang Oregon (Mỹ), cho rằng bỏ tiền bay xa chỉ để ngủ là lãng phí. Với cô, mỗi chuyến đi là cơ hội để khám phá tối đa vùng đất mới. Wall luôn lên lịch trình chi tiết, từ sáng sớm đến tối muộn, để tránh bất kỳ khoảng thời gian trống nào.

“Nếu tôi bỏ ra rất nhiều tiền để đi đến một nơi nào đó, tại sao tôi lại muốn lãng phí thời gian ngủ?”, cô đặt câu hỏi.

Natalie Spack (33 tuổi), nhà văn sống tại Los Angeles (Mỹ), cũng đồng tình với Wall. Cô thích đi bộ đường dài, chèo thuyền kayak, leo núi khi du lịch. Với cô, cách nghỉ ngơi tốt nhất là phiêu lưu, so với việc nằm dài trên giường cả ngày.

Dù từng bị cho là lãng phí khi bỏ tiền đi du lịch chỉ để ngủ, Rosati không xem đó là điều tiêu cực, bởi theo cô, trong nhịp sống hiện đại, một giấc ngủ trọn vẹn đã trở thành thứ xa xỉ mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Dù còn nhiều tranh cãi, sự nở rộ của các gói nghỉ dưỡng tập trung vào giấc ngủ cho thấy nhu cầu này có thật. Có thể thấy, một cuối tuần không báo thức trong không gian yên tĩnh đôi khi không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là cách nhiều người trẻ tự “thoát ly” khỏi nhịp sống luôn trong tình trạng quá tải.

Tác giả: Tâm Đan

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn