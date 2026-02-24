Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thắp hương tưởng niệm tại một gia đình có người thân tử vong trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà - Ảnh: VGP

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Lào Cai.

Tại các gia đình nạn nhân gồm: Hoàng Thị H (1970), Hoàng Thị T (1966), Hoàng Thị T.T (2012), Triệu Thị H (1978), Hoàng Văn Th (1983), Hoàng Đức M (2015), cùng trú tại thôn Ngòi Sọng, xã Cảm Nhân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng thành viên đoàn công tác thắp hương tưởng niệm, ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc trước mất mát không gì bù đắp được của các gia đình.

Phó Thủ tướng mong muốn người nhà của các nạn nhân nén đau thương, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ gìn sức khỏe, từng bước ổn định tinh thần và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm sát sao, chủ động thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ thiết thực, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định đời sống lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn người nhà của các nạn nhân nén đau thương, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ gìn sức khỏe, từng bước ổn định tinh thần và sớm trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh: VGP

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.

Cụ thể, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do anh Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý đã va chạm với phương tiện thủy chở hành khách biển kiểm soát YB-0876H do anh Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu YB-0876H chở 22 hành khách và một lái tàu. Ngay trong đêm 21/2, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng này; lãnh đạo tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân cùng lực lượng cứu hộ địa phương được huy động triển khai tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ 20 phút ngày 22/2, 6 thi thể nạn nhân đều đã được tìm thấy và bàn giao cho các gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: baochinhphu.vn