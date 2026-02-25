Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo dự Hội nghị quán triệt nghị quyết 79, 80 của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 25-2, diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng tham dự có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, có hơn 2 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Tham dự tại điểm cầu TP.HCM có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong.

Các Phó bí thư Võ Văn Minh (chủ tịch HĐND TP.HCM), Nguyễn Phước Lộc (chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM), Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết; cùng cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương...

Hội nghị được tổ chức nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 79 và nghị quyết 80, tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện 2 nghị quyết.

Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện 2 nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong 2 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo dự kiến chương trình, hội nghị sẽ nghe chuyên đề Nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt.

Chuyên đề nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt.

Chuyên đề chương trình hành động thực hiện nghị quyết 79 và nghị quyết 80 do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình truyền đạt.

Sau đó, hội nghị sẽ nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Các nội dung chính của nghị quyết 79 và 80 Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị nêu rõ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Là nguồn lực quan trọng để Nhà nước chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh. Kinh tế nhà nước phải tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường, thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới... Nghị quyết nêu rõ phấn đấu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1 - 3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước. Đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; năm doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới... Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị tạo ra một bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên, sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể, gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang. Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia...

Tác giả: THÀNH CHUNG - TIẾN LONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ