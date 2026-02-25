Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Các doanh nghiệp tại Nghệ An tham gia tại một buổi tập huấn về chuyển đổi số

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 – 2030.

Hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

Kế hoạch hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại; tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua kết nối, đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Việc triển khai cũng góp phần thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực công thương, phù hợp định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, Nghệ An sẽ xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại, xuất khẩu trọng điểm của tỉnh, tích hợp vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Tỉnh phấn đấu tối thiểu 75% tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp được cấp tài khoản thường xuyên tham gia hoạt động tìm kiếm, cung cấp, chia sẻ thông tin trên hệ sinh thái; tối thiểu 50% dịch vụ kết nối thị trường của doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số; tối thiểu 60% số lượng hội chợ, triển lãm trên địa bàn được tổ chức trên nền tảng số.

Cùng với đó, 100% tổ chức xúc tiến thương mại, cán bộ quản lý hoạt động xúc tiến thương mại các cấp và trên 3.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tham gia tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, 100% tổ chức xúc tiến thương mại và trên 3.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Đẩy mạnh hạ tầng số và cải cách hành chính

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, 100% thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như tham gia hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website, gian hàng số, catalogue điện tử, mã QR, công cụ marketing số và duy trì gian hàng trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

Sản phẩm OCOP Nghệ An được số hóa thông tin, truy xuất bằng mã QR.



Tỉnh cũng sẽ nâng cấp Trang Thông tin xúc tiến thương mại; tích hợp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm, gian hàng số; ứng dụng nền tảng số trong tổ chức hội chợ, triển lãm trực tuyến; kết nối giao thương và tư vấn xuất khẩu trực tuyến.

Đáng chú ý, Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu số về sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng bản đồ số liên kết sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu, khu – cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu và hạ tầng logistics; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn