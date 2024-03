Phê duyệt hoạt động trong năm 2024 cho các liên đoàn thể thao tỉnh Nghệ An

Cụ thể với Liên đoàn Karate Nghệ An sẽ thực hiện một loạt kế hoạch như:

Tổ chức tập huấn chuyên môn và cấp chứng chỉ cho Huấn luyện viên (HLV), Trọng tài năm 2024, thời gian diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 3/3/2024; tổ chức giải vô địch Karate trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ VII năm 2024, thời gian diễn ra từ 29/3 đến 31/3; phối hợp tổ chức chương trình thi đai đen quốc gia năm 2024, thời gian từ ngày 4/5 đến 5/5/2024; phối hợp tổ chức giải Karate ngành Giáo dục và Đào taọ từ 8/6 đến 5/5/2024; thành lập đội tuyển Karate Nghệ An dự giải Cup các Câu lạc bộ mạnh quốc gia năm 2024, thời gian từ 9/7 đến hết 18/7/2024; tổ chức giải Cup các câu lạc bộ Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XII năm 2024, thời gian từ ngày 27/7 đến hết ngày 28/7/2024; phối hợp tổ chức tập huấn Gojuyu Karate Nhật Bản và cấp chứng chỉ cho Huấn luyện viên, Trọng tài năm 2024, thời gian từ ngày 10/8 đến hết ngày 11/8/2024; tổ chức giải Vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ XII năm 2024, thời gian từ ngày 26/10 đến hết ngày 27/10/2024.

Giải Karate trẻ Nghệ An sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2024

Phê duyện các hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An (NAFF), đó là: Phối hợp với Công ty CP thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức và động viên cổ vũ các trận thi đấu Bóng đá quốc gia trên sân vận động Vinh và các sân trên toàn quốc trong cả năm 2024; phối hợp các địa phương, doanh nghiệp và Công ty CP thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức một số trận thi đấu với mục đích thiện nguyện, thời gian trong năm 2024; hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các trận đấu thi đấu bóng đá trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024, thời gian tháng 3/2024; phối hợp với liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty CP thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức lớp tập huấn trọng tài bóng đá nâng cao, thời gian tháng 3/2024; phối hợp Báo Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm 2024.

Giải giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cup Báo Nghệ An

Về các giải đấu bóng đá sân 7 người, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An phối hợp với Tổng Công ty Anh Pháp tổ chức Giải Bóng đá sân 7 Bắc Miền Trung, thời gian dự kiến khoảng tháng 4 đến tháng 5/2024; tổ chức giải bóng đá sân 7 các huyện, thành phố, thị xã, thời gian tháng 5 đến tháng 6/2024.

Bên cạnh đó sẽ tổ chức giải bóng đá lứa U18, thời gian tháng 8/2024; tổ chức giải bóng đá 7 người 8 đội mạnh tỉnh Nghệ An, thời gian khoảng tháng 9 đến tháng 10/2024.

Về phía liên đoàn Võ thuật: Phối hợp Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tổ chức giải Võ cổ truyền trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2024, thời gian dự kiến tháng 5/2024; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trọng tài, HLV môn võ cổ truyền thời gian dự kiến tháng 5/2024; phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo đưa môn Võ cổ truyền vào trường học và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, thời gian dự kiến tháng 6/2024; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trọng tài, HLV môn Taekwondo, thời gian dự kiến tháng 6/2024; phối hợp với TP Vinh tổ chức giải vô địch cổ truyền các CLB TP Vinh 2024, thời gian dự kiến tháng 7/2024; phối hợp tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trọng tài, HLV môn Boxing và Kichboxing, thời gian dự kiến tháng 8/2024; tổ chức giải vô địch Karatedo các lứa tuổi tỉnh Nghệ An năm 2024, thời gian dự kiến tháng 9/2024; tổ chức tập huấn chuyên môn trọng tài, HLV cấp địa phương môn Karatedo năm 2024, thời gian dự kiến tháng 9/2024; phối hợp tổ chức thi nâng đai, đẳng môn Karatedo, thời gian dự kiến tháng 10/2024.

Giải võ cổ truyền Nghệ An mở rộng năm 2023

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn