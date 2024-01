Nghệ An: Hoàn tất bước 'kiện toàn' ngôi nhà chung NAFF

“Tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay đều mang một tình yêu bóng đá rất đẹp và lớn lao. Với bản thân tôi, đó là niềm vinh dự lớn khi được các thành viên BCH liên đoàn bầu làm Chủ tịch danh dự. Nhưng đó cũng là lúc tôi cảm thấy trách nhiệm của mình phải cao hơn nữa, không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê mà còn là để góp phần nhỏ của bản thân đưa phong trào bóng đá tỉnh nhà phát triển, chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới” - Đó chính là những lời tâm tư chỉa sẻ rất tình cảm và chân thành của ông Hồ Lê Ngọc hiện là Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An, đồng thời ông cũng vừa được bầu vào chức danh Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2028 ông Hồ Lê Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Những tâm tư của vị Chủ tịch danh dự NAFF cũng chính là nỗi niềm chung của tất cả các thành viên Ban chấp hành có mặt tại khán phòng tổ chức buổi lễ. Tất cả họ đã bước đi cùng nhau trong một thời gian dài, đối diện với không ít những khó khăn kể từ khi UBND tỉnh chính thức cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá Nghệ An, có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở đóng tại khán đài B sân vận động Vinh và phương tiện hoạt động.

Để rồi vào buổi tối ngày 20/1, tại buổi gặp mặt trang trọng chuẩn bị chào đón năm mới chỉ còn là những nụ cười, những cái bắt tay chúc mừng khi mọi áp lực đã ở lại phía sau. Đó là khi các chức danh của phòng/ban được công bố, những con người tận tâm, giàu đam mê đã được lựa chọn xứng đáng, đó tất nhiên là thử thách mới, áp lực mới không kém phần nhưng cũng là niềm tự hào, phấn chấn khi sự cống hiến mỗi người được ghi nhận một cách xứng đáng.

Các thành viên BCH nhận nhiệm vụ với những chức danh riêng tại các phòng, ban Liên đoàn Bóng đá Nghệ An

“Sẽ rất khó để nói ra những gì mà nhiều anh em thành viên Ban chấp hành đã nỗ lực suốt nhiều tháng qua, ở vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn tôi thực lòng cảm ơn sự hy sinh của anh em, đó đều là những việc không công mà người ta hay gọi là đi vác tù và. Nhưng thấu hiểu bởi mỗi chúng tôi khi đã yêu là cống hiến hết mình vì sự phát triển của phong trào bóng đá tỉnh nhà”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An ông Trần Trung Tuyến trải lòng với người viết.

Như vậy là công tác kiện toàn cấu trúc của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An đã hoàn thiện, mỗi mắt xích, vai trò từng bộ phận đã sẵn sàng cho những kế hoạch mới, hứa hẹn tạo nên luồng gió tích cực, mang một hơi thở mới rất đáng kỳ vọng.

Ngoài Chủ tịch danh dự Hồ Lê Ngọc còn có 5 Phó chủ tịch là các đồng chí: Trần Trung Tuyến, Nguyễn Đình Nghĩa, Lê Văn Giáp, Mai Hùng Cường, Nguyễn Hữu Phương. Về chức danh Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Nghệ An do ông Vũ Văn Nam nắm giữ, còn ông Nguyễn Văn Phê giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên đoàn.

Bên cạnh đó, các trưởng ban mới được công bố là: ông Nguyễn Văn Phê, Chánh Văn phòng; ông Lưu Tiến Mạnh, Trưởng Ban tài chính; ông Hoàng Quốc An, Trưởng ban kiểm tra; ông Trần Trung Tuyến, Trưởng ban kỷ luật; ông Phan Quang Huy, Trưởng Ban tuyên truyền, vận động; ông Nguyễn Phùng Hùng, Trưởng ban bóng đá chuyên nghiệp; ông Nguyễn Huy Linh, Trưởng ban bóng đá phong trào; ông Vũ Hồng Đức, Trưởng ban chuyên môn, thi đấu và ông Nguyễn Đình Thái, Trưởng Ban trọng tài.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trao khen thưởng dành cho các đội bóng có thành tích cao, nhiều cống hiến trong năm 2023

Thật khó để nói về việc NAFF sẽ giúp được gì cụ thể cho sự phát triển phong trào thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An. Nhưng việc ra đời một liên đoàn bóng đá cấp tỉnh như thế quả thực là một ý tưởng lớn, hướng đi mới cần thiết cho sự phát triển mang tính đồng bộ hơn cho bóng đá Việt Nam. Như lời Tổng thư ký VFF ông Dương Nhiệp Khôi có chia sẻ tại Đại hội Ban chấp hành lần nhất nhiệm kỳ 2023 – 2028: “Liên đoàn Bóng đá Nghệ An ra đời sẽ có nhiệm vụ, tập hợp, huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong xã hội nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng đá cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; duy trì thành tích đào tạo bóng đá trẻ, qua đó cải thiện thành tích xếp hạng Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. VFF mong muốn Liên đoàn Bóng đá Nghệ An sớm triển khai hoàn thiện các thủ tục để là thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, từ đó phối hợp chặt chẽ, triển khai công tác hoạt động sao cho phù hợp với xu thế mới thời đại”.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn