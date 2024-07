Phát hiện tư liệu hiếm của 2 Anh Tài với màn song ca "hát thì ít mà hài thì nhiều"

Tự Long và Thành Trung là 2 nam nghệ sĩ kì cựu, nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trẻ khi tham dự show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Là 2 cái tên gắn liền với kí ức và tuổi thơ của nhiều thế hệ, khán giả vô cùng háo hức xem Tự Long và Thành Trung thể hiện những “kĩ năng” mà họ chưa bao giờ thể hiện cũng như những khía cạnh bất ngờ mà cả 2 chưa cho công chúng biết suốt ngần ấy năm.

Tuy nhiên, cách đây 18 năm, trong chuỗi chương trình cực kì nổi tiếng Gặp Nhau Cuối Tuần, NSND Tự Long và Thành Trung đã có những màn trình diễn “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới” như thế này!

Tạo hình của Tự Long và Thành Trung trong vòng Công diễn 1 sắp tới.

Cụ thể, mới đây MC Thành Trung đã chia sẻ đoạn tư liệu hiếm hoi về 1 tiểu phẩm của anh cùng Tự Long tại Gặp Nhau Cuối Tuần. Đây là show truyền hình cực kì nổi tiếng một thời, là kí ức của hàng triệu khán giả. Show diễn có nhiều tiểu phẩm hài hước, vừa phản ánh và châm biếm các thực trạng xã hội một cách đầy tếu táo.

Trong trích đoạn mà Thành Trung chia sẻ, Tự Long hóa thân thành một “nhạc sĩ” gửi tặng một sáng tác đến Thành Trung. Ngay từ khi giới thiệu tên ca khúc, khán giả đã ôm bụng cười trước tựa đề dài… cả thế kỉ: Một Chiều Nắng Vàng Anh Xuống Phố Gặp Em, Em Đẹp Như Tiên Em Xinh Như Hoa, Mặc Kệ Em! Đây là ca khúc mà Tự Long tặng Thành Trung để hát tại các… liveshow trong các “khu liên hợp chung cư”.

Tiết mục Gặp Nhau Cuối Tuần "chấn động"

Không hổ danh tựa đề siêu dài như vậy, “ca khúc” mà Tự Long mang đến cũng là sự kết hợp của rất nhiều… thể loại nhạc và các ca khúc nổi tiếng lúc bấy giờ kết hợp lại. Không ngoa khi nói đây là một bản mashup ấn tượng mà Tự Long mang đến cho khán giả tại Gặp Nhau Cuối Tuần. Giọng hát của Tự Long dù cố tình được bẻ để tạo cảm giác hài hước song khán giả cũng không phủ nhận rằng chất giọng của anh quả thực rất hay, tròn vành rõ chữ, ngân rung cũng ổn áp có khi hơn rất nhiều các nghệ sĩ hậu bối.

Bạn có nhận ra các Anh Tài này cách đây 18 năm?

Netizen sau khi “khai quật” đoạn clip trên đã bày tỏ sự thích thú, họ còn kêu gọi 2 Anh Tài mang ngay ca khúc này để trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chắc chắn sẽ “gây bão”. Nhiều người còn đùa rằng mau gửi ngay đến Giám đốc âm nhạc SlimV để remix sớm, lấy nhạc cho 2 Anh Tài tha hồ diễn.

- Hóa ra ngày xưa các anh đã đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới thế này!

- SlimV ơi remix gấp anh ơi, nghe dính quá dính!

- Ông tổ của các bản mashup nhạc Việt đây à, nghe quá đỉnh!

- Chú Tự Long hài hài mà hát vẫn rất hay đó nhé!

Tác giả: Nhật Nguyên