Anh Trai Say Hi gây phẫn nộ vì sử dụng bản đồ không có Hoàng Sa - Trường Sa

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội đồng loạt kêu gọi tẩy chay chương trình Anh Trai Say Hi. Nguồn cơn chính là trong tập 2 được lên sóng vào ngày 22/6, có đoạn được biên tập để giới thiệu về chương trình, sau đó đánh dấu địa điểm TP.HCM - nơi mà các "anh trai" hội ngộ và tập luyện. Tuy nhiên phác họa bản đồ Việt Nam mà chương trình sử dụng lại không có chi tiết đánh dấu 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Khung hình trên nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của công chúng. Cập nhật đến hiện tại, phân đoạn sử dụng phác họa bản đồ Việt Nam không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa trong tập 2 đã được cắt bỏ khỏi bản YouTube. Chúng tôi đã liên hệ với NSX Anh Trai Say Hi nhưng phía chương trình vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Anh Trai Say Hi sử dụng phác họa bản đồ không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa

Hiện tại phân cảnh này đã được chương trình cắt bỏ khỏi tập 2 bản YouTube

Anh Trai Say Hi được giới thiệu là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các "anh trai" tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.

Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như HIEUTHUHAI, Isaac, Đức Phúc, Erik, Quang Hùng MasterD, Quang Trung, JSOL, Lou Hoàng, Đỗ Phú Quí, Song Luân, Quân A.P, Hùng Huỳnh, Nicky, Gin Tuấn Kiệt, Hải Đăng Doo, Tage, Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương... Chương trình còn có sự góp mặt của Trấn Thành trong vai trò MC và giám đốc âm nhạc là JustaTee.

Chương trình bắt đầu lên sóng vào ngày 15/6 và được các tập được phát cố định vào thứ 7 hàng tuần. Với việc quy tụ nhiều gương mặt hot, Anh Trai Say Hi liên tục lọt top thịnh hình trên các nền tảng số. Trên các diễn đàn MXH cũng có nhiều bài đăng bàn luận cả tiêu cực lẫn tích cực, từ đó giúp chương trình trở thành một trong những gameshow hot nhất nhì thời điểm hiện tại.

Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc quy tụ 30 sao nam đình đám

Các "anh trai" trình diễn và thi đấu qua mỗi vòng Livestage

