Phản xạ cực nhanh, người đàn ông thoát cú tông trực diện

Sự việc xảy ra trước một nhà hàng ở Riyadh, Ả Rập Xê Út và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông đang ngồi trước một cửa hàng xem điện thoại. Vài giây sau, người này ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chiếc ô tô phóng với tốc độ cao đang lao về phía mình.

Ngay lập tức, người đàn ông đứng dậy, né người sang một bên và thoát được cú tông trực diện. Chiếc ô tô sau đó đâm trúng vào bức tường rồi dừng lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là tài xế chạy quá tốc độ. Cú đâm khiến đầu xe hư hỏng nặng, phần thân dập móp. Không rõ tài xế ra sao và trên xe có người đi cùng hay không.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn