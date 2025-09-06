Phạm Lý Đức: 'U23 Việt Nam phải tôn trọng mọi đối thủ'

Lý Đức và U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U23 Singapore. Ảnh: Hoàng Tùng.

“Phân tích đối thủ là điều bắt buộc trước mỗi trận đấu. Chúng tôi thường xuyên ngồi lại, trao đổi, đưa ra phương án cần thiết để chuẩn bị. Với tôi, bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì. Tôi luôn tôn trọng tất cả đối thủ. Singapore mang đến đội hình trẻ, nhưng chúng tôi không được phép chủ quan”, Lý Đức chia sẻ trước buổi tập chiều 5/9 của U23 Việt Nam.

Cầu thủ đang khoác áo CAHN cũng nhìn nhận điểm cần cải thiện của U23 Việt Nam nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. “Không thể chiến thắng nếu bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Sau trận gặp U23 Bangladesh, toàn đội đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời động viên để chúng tôi tự tin hơn ở các trận tới”, anh nói thêm.

Trong chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh ở trận ra quân hôm 3/9, Lý Đức để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Lê Viktor ghi bàn ấn định tỷ số. Nói về tình huống này, anh khiêm tốn: “Mỗi khi có cơ hội, tôi đều lên tham gia tấn công trong các pha bóng cố định. Trận đâu đó, may mắn tôi đã kiến tạo cho Viktor. Trong giáo án, ban huấn luyện vẫn thường xuyên dành thời gian rèn luyện các tình huống cố định. Làm tốt điều gì thì càng phải phát huy”.

U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với U23 Singapore. Ảnh: Hoàng Tùng.

Theo Lý Đức, triết lý làm việc của HLV Kim Sang-sik là luôn hướng đến sự tiến bộ. Dù đội thắng hay thua, nhà cầm quân Hàn Quốc đều rút ra bài học để các cầu thủ hoàn thiện hơn. “Sau trận nào cũng vậy, thầy đều chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, để chúng tôi từng bước tiến bộ hơn. Điều quan trọng là đội bóng phải tiến lên mỗi ngày”, anh nói.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore sẽ diễn ra lúc 19h ngày 6/9. Sau trận thắng mở màn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu tiếp tục giành 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn