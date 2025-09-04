HLV U23 Bangladesh ‘tâm phục, khẩu phục’ U23 Việt Nam

HLV U23 Bangladesh thừa nhận U23 Việt Nam thắng xứng đáng.

U23 Bangladesh bước vào trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam mà không có huấn luyện viên trưởng Saiful Bari Titu trên băng ghế chỉ đạo do chiến lược gia này có vấn đề về sức khỏe sau khi sang Việt Nam.

Dẫu vậy, theo trợ lý Hasan Al Mamum, sự vắng mặt này không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-2 của đội bóng trẻ Bangladesh.

“Nhiệm vụ của cầu thủ là phải thi đấu dù có huấn luyện viên trưởng hay không. Việc vắng huấn luyện viên trưởng không phải lý do. Chúng tôi thua vì U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng”, ông Hasan chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

HLV Hasan Al Mamum thừa nhận: "U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng C và đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng trên sân. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đối đầu với 1 đội bóng có chất lượng đội hình và chiến thuật sắc bén như U23 Việt Nam, chúng tôi không thể làm gì hơn. Đây là trận đấu mà chúng tôi phải chấp nhận thất bại và học hỏi từ đối thủ để chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo của giải”.

Trận thua khiến U23 Bangladesh rơi vào tình thế khó khăn khi phía trước họ là hai đội bóng khá mạnh là U23 Singapore và U23 Yemen. Dù vậy, trợ lý Hasan vẫn tỏ ra lạc quan: “Chúng tôi tính toán cho từng trận và quyết tâm giành kết quả tốt trong 2 trận còn lại để cạnh tranh tấm vé đi tiếp”.

Trong thất bại trên sân Việt Trì, thủ môn Srabon là điểm sáng hiếm hoi của Bangladesh với nhiều pha cản phá xuất thần giúp đội nhà tránh được một trận thua tan nát.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn những pha tấn công, nhưng U23 Việt Nam là 1 tập thể mạnh, chơi gắn kết và hiệu quả”, HLV Hasan Al Mamum nói thêm.

Ngày 6/9, U23 Bangladesh sẽ chạm trán U23 Yemen lúc 16h. Với việc trắng tay ở trận ra quân, đội bóng này cần phải có trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai để nuôi hy vọng đi tiếp.

