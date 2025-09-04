Mẹ tiền đạo Ngọc Mỹ hạnh phúc khi con trai ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam

Tối 3/9 trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Bangladesh với tỷ số 2-0. Ngọc Mỹ là người mở tỷ số ở phút 16 sau pha phối hợp ăn ý với Đình Bắc, trước khi Viktor Lê ấn định kết quả ở hiệp hai, mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong niềm vui chiến thắng, gia đình cầu thủ Nguyễn Ngọc Mỹ không giấu được sự tự hào. Cô Nguyễn Thị Lài, mẹ của tiền vệ U23 Việt Nam chia sẻ: “Trước hết, tôi gửi lời cảm ơn đến đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik khi đã trao cơ hội cho Nguyễn Ngọc Mỹ được góp công vào chiến thắng của đội”.

Nguyễn Ngọc Mỹ chạy đến ôm mẹ sau khi cùng U23 Việt Nam giành chiến thắng trên sân Việt Trì.

Cô cho biết gia đình luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho con trai: “Gia đình luôn nhắc nhở Ngọc Mỹ phải cố gắng trong từng trận đấu, trận nào cũng phải thi đấu hết mình như là trận chung kết. Đằng sau Ngọc Mỹ luôn có gia đình ủng hộ”.

Tình yêu bóng đá của người mẹ còn thể hiện ở việc theo sát từng bước trưởng thành của con: “Tôi rất thích xem bóng đá, tôi đồng hành cùng Mỹ từ hồi em còn đá U13, 15, 17 và giờ đến U23 Việt Nam. Dù tôi rất bận nhưng luôn sắp xếp công việc để có thể đi cùng động viên em. Hôm nay gia đình thuê xe đi từ Thanh Hoá ra cổ vũ em. Gia đình luôn nhắc em cố gắng mỗi ngày để cống hiến trong màu áo tuyển Việt Nam”.

Tình huống dứt điểm của Ngọc Mỹ mang về bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Khoảnh khắc Ngọc Mỹ ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam đã mang lại cảm xúc khó quên: “Lúc đó tôi rất mừng, tôi đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến ĐT và HLV”.

Chiến thắng trước U23 Bangladesh mang đến sự khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam tại bảng C. Trên khán đài, khoảnh khắc Ngọc Mỹ ghi bàn không chỉ thắp lên niềm tin chiến thắng, mà còn để lại hình ảnh đẹp về tình cảm gia đình luôn đồng hành cùng các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục vòng loại U23 châu Á.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn