Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại ở U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik lý giải nguyên nhân

Trong bản danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã quyết định gạch tên tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị gạch tên khỏi danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF).

Chia sẻ về lựa chọn này, HLV Kim Sang Sik nói: "Về cầu thủ Trần Thành Trung không được chọn ở vòng loại này, không hẳn là cậu ấy chấn thương đâu. Trong những ngày qua, tôi đã đánh giá, phân tích năng lực của Trần Thành Trung. Cậu ấy có kỹ thuật và tinh thần quyết tâm tốt, trong tương lai sẽ là một cầu thủ chất lượng. Tôi hy vọng Thành Trung có thể góp mặt ở những giải đấu tiếp theo".

Nói về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước thềm giải đấu quan trọng, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "U23 Việt Nam đã giành được nhiều thành công với ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Đây là động lực để các cầu thủ của tôi thi đấu tốt tại giải lần này.

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các đối thủ. Trong đó, U23 Yemen là đối thủ mạnh nhất bảng này, tuy nhiên, cả đội đã chuẩn bị về kỹ chiến thuật cho trận đấu với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất".

Trận đấu mở màn của U23 Việt Nam tại giải đấu là trận gặp Bangladesh vào 19h ngày 3/9.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn