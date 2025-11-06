Ớt chỉ thiên: Vị cay quen thuộc, công dụng bất ngờ cho cơ thể

Trái ớt chỉ thiên nhỏ, dài khoảng 2-4 cm, cay nồng, chứa hàm lượng capsaicin cao, hợp chất tạo vị cay và mang nhiều lợi ích sinh học. 100g ớt tươi cung cấp khoảng 40 kcal năng lượng, gần 240% nhu cầu vitamin C mỗi ngày, cùng lượng vitamin A, B6, E, kali và mangan đáng kể.

Ớt chỉ thiên thường được dùng làm gia vị, ngâm giấm, phơi khô hoặc chế biến thành bột ớt. Trong y học dân gian, loại ớt này còn được dùng để kích thích tiêu hóa và giảm đau tự nhiên.

Ớt chỉ thiên là loại gia vị nhỏ nhưng giàu giá trị dinh dưỡng và dược lý

Lợi ích sức khỏe của ớt chỉ thiên

Hỗ trợ tim mạch và tuần hoàn máu: Capsaicin giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu, góp phần giảm huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông - yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Kích thích tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Vị cay tự nhiên của ớt chỉ thiên kích thích tiết dịch vị, giúp ăn ngon miệng hơn. Capsaicin cũng thúc đẩy quá trình sinh nhiệt, giúp đốt cháy năng lượng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Giảm đau, kháng viêm tự nhiên: Hoạt chất capsaicin có tác dụng ức chế dẫn truyền cảm giác đau, thường được ứng dụng trong các loại kem giảm đau cơ, đau khớp hoặc viêm dây thần kinh.

Tăng sức đề kháng: Nhờ giàu vitamin C, beta-carotene và flavonoid, ớt chỉ thiên giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Chỉ với 10g ớt tươi, cơ thể đã nhận được khoảng 50% nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

Cải thiện tâm trạng: Khi ăn cay, cơ thể tiết ra endorphin - hormone tạo cảm giác vui vẻ, giảm căng thẳng, giúp tinh thần sảng khoái hơn.

Ai không nên ăn ớt chỉ thiên?

Dù giàu dưỡng chất, ớt chỉ thiên không phù hợp với tất cả mọi người. Hàm lượng capsaicin cao có thể gây kích ứng nếu dùng quá nhiều.

Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược: Capsaicin kích thích niêm mạc, làm tăng tiết acid, khiến vết loét chậm lành.

Người mắc bệnh trĩ, táo bón: Ăn nhiều ớt có thể khiến vùng hậu môn sưng rát, đau và dễ chảy máu.

Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai: Niêm mạc dạ dày yếu, dễ bị kích ứng, gây đau bụng hoặc buồn nôn.

Người có cơ địa nóng, dễ nổi mụn, nhiệt miệng: Vị cay có thể làm tăng phản ứng viêm, khiến tình trạng nặng hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn 2-3 quả ớt chỉ thiên nhỏ mỗi ngày, tốt nhất là dùng trong bữa chính.

Sử dụng điều độ để tận dụng lợi ích

Ớt chỉ thiên là loại gia vị nhỏ nhưng giàu giá trị dinh dưỡng và dược lý. Khi dùng đúng cách, nó không chỉ giúp món ăn thêm đậm vị mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, lạm dụng ớt cay có thể gây hại cho dạ dày và niêm mạc tiêu hóa.

Ăn ớt điều độ, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng, chính là cách tận dụng trọn vẹn “sức mạnh cay nồng” của ớt chỉ thiên để hỗ trợ tuần hoàn, kích thích tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn