Loại lá thơm phức, tưởng chỉ để làm gia vị lại có lợi đủ đường cho sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lá cà ri từ lâu đã được biết đến với khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Các hợp chất trong lá cà ri, đặc biệt là carbazole alkaloids, có thể giúp điều hòa nồng độ glucose, cải thiện độ nhạy insulin và giảm các triệu chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy lá cà ri có thể làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột thành glucose, từ đó giảm sự tăng đột biến đường huyết sau bữa ăn.

Thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh

Lá cà ri là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Nó có đặc tính nhuận tràng nhẹ và giúp kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Nếu bạn thường xuyên bị khó tiêu, đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy, việc thêm lá cà ri vào chế độ ăn có thể giúp làm dịu và cân bằng đường ruột.

Lá cà ri có thể đem lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Getty Images

Chống oxy hóa mạnh mẽ và bảo vệ tế bào

Giàu các hợp chất chống oxy hóa như vitamin A, B, C và E, cùng với các flavonoid và alkaloid, lá cà ri giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Điều này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do căng thẳng oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, ung thư và các vấn đề về lão hóa.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cholesterol

Nếu bạn đang trên hành trình giảm cân, lá cà ri có thể là một người bạn đồng hành hữu ích. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lá cà ri có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Khả năng này, cùng với việc cải thiện tiêu hóa và quá trình trao đổi chất, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Cải thiện sức khỏe tóc và da

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, lá cà ri còn được sử dụng rộng rãi trong các phương pháp làm đẹp truyền thống. Hàm lượng protein, beta-carotene và các chất chống oxy hóa trong lá cà ri giúp nuôi dưỡng nang tóc, thúc đẩy tóc mọc chắc khỏe, giảm rụng tóc và ngăn ngừa tóc bạc sớm. Đối với da, đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của lá cà ri có thể giúp làm sạch da, giảm mụn trứng cá và mang lại làn da sáng khỏe.

Đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm

Lá cà ri chứa các hợp chất có khả năng kháng khuẩn và kháng viêm tự nhiên, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và giảm viêm. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh thông thường.

Tăng cường sức khỏe mắt

Lá cà ri là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, có lợi cho sức khỏe mắt. Khi bạn tiêu thụ lá cà ri, cơ thể sẽ chuyển hóa beta-carotene có trong lá thành vitamin A. Quá trình này giúp hỗ trợ sự hình thành và duy trì các tế bào cảm quang trong võng mạc, từ đó đảm bảo khả năng nhìn rõ ràng và thích nghi với các mức độ ánh sáng khác nhau.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận hàng trăm chức năng thiết yếu. Lá cà ri chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng gan bằng cách giải độc cơ thể và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, do đó hỗ trợ sức khỏe gan nói chung.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn