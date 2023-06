Ông Trương Mạnh Linh: “Sông Lam Nghệ An cần thêm thời gian”

Phóng viên (PV): Thưa ông, vì sao Sông Lam Nghệ An đang thi đấu không như kỳ vọng?

Ông Trương Mạnh Linh: Night Wolf V-League 2023 có thể thức thi đấu rất khốc liệt và khó lường. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã rất nỗ lực ở giai đoạn vừa qua nhưng có rất nhiều trận đấu đội bóng kém may mắn và chưa đạt được kết quả như mong muốn cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Chúng tôi có chút lo lắng nhưng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng. Khả năng Sông Lam Nghệ An lọt vào tốp 8 tranh ngôi vô địch vẫn còn. Và lúc này, Sông Lam Nghệ An cần có được tinh thần tốt nhất cũng như sự động viên, cổ vũ của khán giả nhà. Sự “tiếp lửa” của khán giả nhà là rất quan trọng đối với tinh thần của đội bóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trọng Hoàng (bên trái) cùng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vừa bị Topenland Bình Định cầm hòa 0-0 tại vòng 12 Night Wolf V-League 2023. Ảnh: VPF

PV: Ông từng khẳng định, Ban lãnh đạo mới sẽ nỗ lực hết sức để giữ lại một Sông Lam Nghệ An giàu bản sắc, giàu truyền thống nhưng cũng thích ứng linh hoạt với bóng đá hiện đại. Đến nay, kế hoạch này đã thực hiện được tới đâu?

Ông Trương Mạnh Linh: Thuận lợi của Sông Lam Nghệ An chính là những nền tảng sẵn có, sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo tỉnh nhà và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cũng như các ban ngành địa phương. Bên cạnh đó, chỉ cần đội bóng luôn lắng nghe những tâm tư của khán giả, người hâm mộ thì mọi thứ đều sẽ thuận lợi. Chúng tôi nỗ lực mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm mới, làm sao mỗi trận bóng đá trên sân Vinh là một dịp để mọi người đổ về thưởng thức bóng đá và giải trí.

Sông Lam Nghệ An chưa đạt thành tích như kỳ vọng nhưng khán giả vẫn luôn đồng hành cùng đội nhà. Chúng tôi nghĩ rằng, khó khăn duy nhất chính là thời gian. Về mặt chuyên môn hay công tác điều hành, công tác xây dựng thương hiệu, mọi thứ đều cần có thời gian để ngày một hoàn thiện hơn. Trăn trở của chúng tôi và cũng là của các câu lạc bộ V-League là làm sao bóng đá ngày có càng thêm nhiều nguồn thu, từ đó nghĩ đến việc phát triển bóng đá bền vững, đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ.

PV: Theo ông, ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An cần làm gì để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, đưa sân Vinh trở lại là một “chảo lửa” như trước đây?

Ông Trương Mạnh Linh: Như các bạn đã biết, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã hoàn thành sứ mệnh của mình và người kế nhiệm ông ấy tại Sông Lam Nghệ An là huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật. Chúng tôi đã bổ sung thêm 2 trợ lý giàu kinh nghiệm là huấn luyện viên Đinh Văn Dũng và huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Ngoài ra, chúng tôi luôn động viên các cầu thủ ra sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, nhưng cũng không tạo áp lực về thành tích. Sông Lam Nghệ An năm nay có độ tuổi trung bình trẻ nhất Night Wolf V-League, các bạn trẻ cần có được sự thoải mái và tập trung để thể hiện trên sân cỏ. Điều quan trọng nhất với Sông Lam Nghệ An là từng bước xây dựng, hoàn thiện một lối chơi có bản sắc riêng và một tinh thần thi đấu kiên cường nhất. Thi đấu đúng với tinh thần “Đá hay cho dân sướng, đá thắng cho dân vui”, tôi tin rằng “chảo lửa thành Vinh” sẽ sớm trở lại.

Ông Trương Mạnh Linh (bên phải), Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VĂN TRUNG

PV: Khó khăn lớn nhất mà ông đang gặp phải khi điều hành Sông Lam Nghệ An là gì và ông sẽ làm gì để vượt qua áp lực?

Ông Trương Mạnh Linh: Khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải khi điều hành Sông Lam Nghệ An là thời gian dành cho đội bóng. Ngoài bóng đá thì công việc kinh doanh, duy trì doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn đầu tư cho Sông Lam Nghệ An cũng rất quan trọng.

Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên trao đổi, động viên, làm việc với lãnh đội qua email, điện thoại… Trong thời gian tới, tôi và Ban lãnh đạo sẽ cố gắng ở bên đội bóng nhiều hơn để các huấn luyện viên và các cầu thủ có thêm động lực. Tôi cũng tin rằng, người hâm mộ cũng sẽ hiểu được định hướng phát triển của câu lạc bộ trong xu thế bóng đá hiện đại và ủng hộ mọi hoạt động của đội bóng

Mục tiêu của chúng tôi đặt ra với Sông Lam Nghệ An là trong vòng 5 năm tới đưa đội bóng đứng vững và tạo được nền móng vững chắc hơn, từng bước trở thành một trong những đội mạnh của Việt Nam và Đông Nam Á. Hiện tại, mọi thứ vẫn đang trong quá trình gây dựng và tập trung vào việc tạo nguồn lực nội tại từ đào tạo trẻ, kết quả không thể đến ngay lập tức và chúng tôi vẫn phải nỗ lực rất nhiều.

PV: Lãnh đạo Sông Lam Nghệ An vừa có cuộc họp với Mito HollyHock (Nhật Bản) về định hướng hợp tác trong tương lai. Ông có kỳ vọng gì về sự hợp tác này?

Ông Trương Mạnh Linh: Trao đổi với câu lạc bộ Mito HollyHock, chúng tôi mong muốn phát triển hơn nữa công tác đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An về chuyên môn để nâng tầm chuyên nghiệp câu lạc bộ. Phía Mito HollyHock sẽ cử các chuyên gia, các huấn luyện viên qua tập huấn để nâng cao chuyên môn cho Sông Lam Nghệ An. Quan trọng hơn nữa chúng tôi muốn nâng cao chất lượng quản lý, học hỏi mô hình của Mito HollyHock là phát triển bền vững, đó là mục tiêu Sông Lam Nghệ An hướng đến.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Tác giả: HOÀI PHƯƠNG (thực hiện)

Nguồn tin: qdnd.vn