Chơi trên sân nhà, SLNA áp đảo Bình Định. Đoàn quân HLV Phan Như Thuật tạo ra hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên các chân sút như Olaha hay Soladio đều bỏ lỡ những tình huống ghi bàn mười mươi. Trận hòa này khiến SLNA chỉ có 13 điểm, kém đội thứ tám là Nam Định 3 điểm. Vòng cuối giai đoạn một, SLNA sẽ gặp CLB Hà Nội. Nhiều khả năng họ sẽ rơi xuống nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn hai.

