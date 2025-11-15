Ông Trump phản đòn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 12/11. Ảnh: Reuters.

Ngày 14/11, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cơ quan này sẽ đáp ứng đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mở cuộc điều tra về mối liên hệ giữa tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và ngân hàng JPMorgan.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết ông Jay Clayton, công tố viên liên bang hàng đầu của Mỹ, sẽ phụ trách cuộc điều tra này. Ông Clayton có quan điểm độc lập về chính trị, không theo đảng phái nào, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Trump.

“Như mọi vụ việc khác, Bộ Tư pháp sẽ xử lý với tinh thần khẩn trương và liêm chính để mang lại câu trả lời cho người dân Mỹ”, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi khẳng định.

Trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Epstein là vấn đề của đảng Dân chủ, không phải của đảng Cộng hòa. Họ biết rõ về con người này. Đừng lãng phí thời gian vào Trump. Tôi còn phải điều hành cả đất nước".

Ngoài ông Clinton - người từng giao du với Epstein hồi đầu thập niên 2000 - ông Trump hiện cũng yêu cầu điều tra ông Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, và ông Reid Hoffman, nhà sáng lập LinkedIn, cũng là nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ. Cả ba nhân vật này đều được nhắc đến trong các tài liệu điều tra vụ Epstein do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố ngày 12/4.

Ông Clinton từng nhiều lần bay trên máy bay riêng của Epstein trước khi Epstein bị kết án năm 2008. Ông Summers từng nhận các khoản tài trợ từ Epstein thời còn làm Chủ tịch Đại học Harvard. Ông Hoffman thừa nhận từng gặp Epstein vài lần nhưng đều trong bối cảnh công việc.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton gặp Jeffrey Epstein tại Nhà Trắng hồi năm 1993. Ảnh: New York Post.



Về phía ngân hàng JPMorgan, đơn vị này từng lên tiếng rằng họ “lấy làm tiếc” về quãng thời gian từng hợp tác phục vụ Epstein từ năm 1998 đến năm 2013, họ khẳng định không tiếp tay cho Epstein thực hiện các hành vi phạm pháp.

Năm 2023, JPMorgan chi 290 triệu USD để dàn xếp với một số nạn nhân của Epstein, sau cáo buộc ngân hàng làm ngơ trước hoạt động buôn bán tình dục của ông này. Thỏa thuận được đưa ra sau khi nhiều tài liệu nội bộ cho thấy JPMorgan đã bỏ qua những cảnh báo về các hoạt động mờ ám của Epstein.

Về các ông Clinton, Summers và Hoffman, hiện tại tất cả đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc sẽ bị điều tra do từng có mối liên hệ với Epstein.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy các ông Clinton, Summers và Hoffman liên quan đến hoạt động buôn bán tình dục của Epstein. Cả 3 đều khẳng định không tiếp tay cho sai phạm và đều bày tỏ tiếc nuối về mối quan hệ từng có với Epstein.

Động thái mở cuộc điều tra được ông Trump thực hiện ở thời điểm 2 ngày sau khi một số email được đảng Dân chủ hé lộ, làm dấy lên nhiều câu hỏi mới về mối quan hệ trước đây giữa ông Trump và Epstein. Cụ thể, một email do Epstein viết khẳng định rằng “tất nhiên ông ấy có biết về các cô gái”. Một email khác còn nói ông Trump từng “dành hàng giờ” ở bên một nạn nhân tại nhà của Epstein.

Ông Trump và Epstein từng giao thiệp trong thập niên 1990-2000, song ông Trump cho biết đã cắt đứt quan hệ từ trước khi Epstein nhận tội hồi năm 2008 vì lôi kéo trẻ vị thành niên bán dâm.

Ông Trump trước nay luôn khẳng định ông không hề hay biết về việc Epstein có hành vi lạm dụng và buôn bán tình dục đối với trẻ vị thành niên.

Tuần tới, Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ tài liệu liên quan trong vụ Epstein. Nếu được thông qua, dự luật sẽ tiếp tục được đưa ra Thượng viện, sau đó phải được ông Trump ký duyệt để có hiệu lực.

Tác giả: An Hòa

Nguồn tin: znews.vn