Ông Trump chỉ đạo Lầu Năm Góc 'ngay lập tức' thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Ngày 29-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh bắt đầu tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân - Ảnh: REUTERS

Theo báo Guardian, ngày 29-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh bắt đầu tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với mục tiêu đưa Mỹ trở lại "vị thế ngang bằng" với các chương trình thử nghiệm của Trung Quốc và Nga.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Đáng chú ý, thông báo này được đưa ra chưa đầy một giờ trước khi ông Trump có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào sáng 30-10.

Ngoài ra, lệnh thử nghiệm hạt nhân của ông Trump xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik - loại vũ khí Điện Kremlin ca ngợi là "độc nhất vô nhị" và là nhân tố "đảm bảo an ninh quốc gia".

Thậm chí, trong tuần này, Tổng thống Putin còn công bố việc thử nghiệm thành công siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon có khả năng tạo ra các đợt sóng phóng xạ khổng lồ tàn phá bờ biển.

Giới quan sát nhận định những hành động liên tiếp này cho thấy Nga đang đẩy mạnh chiến lược răn đe hạt nhân trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine khiến căng thẳng với phương Tây leo thang chưa từng có. Trong khi đó, ông Trump lại cho rằng các hành động của Nga vào lúc này là "không phù hợp" dù phía Maxcơva khẳng định đã thông báo trước cho Mỹ.

Hình ảnh mô phỏng siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, Hạ nghị sĩ bang Nevada Dina Titus viết trên mạng xã hội X: "Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi sẽ đề xuất dự luật nhằm ngăn chặn điều này".

Theo bà Dina Titus và nhiều nghị sĩ khác, việc tái khởi động thử nghiệm hạt nhân không chỉ vi phạm các cam kết quốc tế mà còn đe dọa môi trường và an toàn của người dân.

Theo Guardian, lần cuối cùng Mỹ tiến hành thử nghiệm hạt nhân là vào ngày 23-9-1992, trong vụ thử mang mật danh "Divider" tại khu vực nay gọi là Khu an ninh quốc gia Nevada.

Cùng năm, Tổng thống George H.W. Bush tuyên bố lệnh đình chỉ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất. Tuy nhiên, cơ sở tại Nevada vẫn được duy trì trong tình trạng có thể khởi động lại nếu được chính quyền cho phép.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ không phải là quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới. Theo Tổ chức Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), Nga hiện nắm giữ hơn 5.500 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có khoảng 5.044.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã yêu cầu tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Mỹ "gấp mười lần", theo Đài NBC News. Ngoài ra, ông cũng từng viết trên Twitter: "Mỹ phải tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân cho đến khi thế giới trở nên tỉnh táo về vấn đề này".

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ