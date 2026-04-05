Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Sáng 5/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XVI tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Triệu tập viên Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chủ trì phiên họp.

Trong phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc bầu cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội. Theo đó, các chức danh lãnh đạo do Đoàn ĐBQH tiến hành bầu, sau đó sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Kết quả bỏ phiếu kín, ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trần Nhật Minh tiếp tục được phân công đảm nhiệm vị trí Đại biểu hoạt động chuyên trách.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Công tác đại biểu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn theo đúng quy định.

