Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Trước khi làm Cục trưởng Quân lực, ông Hướng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 4.

Trung tướng Lê Văn Hướng khi giữ chức Cục trưởng Quân lực, Bộ Tổng tham mưu, tháng 9/2025. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng



Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành, tổ chức và chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời trực tiếp chỉ huy các hoạt động quân sự. Cơ quan này có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng phụ trách tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực...

Tổng Tham mưu trưởng kiêm Thứ trưởng Quốc phòng là người thay mặt Bộ trưởng điều hành hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt. Hiện đại tướng Nguyễn Tân Cương giữ cương vị này.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress