Ô tô lao khỏi đường, rơi xuống sông khiến 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 6/3 tại Nội Giang, Tứ Xuyên, Trung Quốc, một chiếc ô tô đã lao ra khỏi đường và rơi xuống sông. Nghe thấy tiếng va chạm, chủ gara địa phương Chen Libin và con rể Du Botao đã vội cầm theo dụng cụ và chạy đến hiện trường.

Chen, một người bơi giỏi, ngay lập tức nhảy xuống dòng sông và bơi về phía chiếc xe đang chìm. Ông dùng búa đập vỡ cửa sổ phía trước, tạo ra một lối thoát. Một người đàn ông đã cố gắng trèo ra ngoài nhưng khi đầu xe chìm nhanh chóng, anh ta lại bị kéo xuống nước. Kiệt sức, Chen phải bơi trở lại bờ.

Chiếc xe ô tô lao xuống sông khiến 2 người tử vong.

Lúc này, Du cầm lấy một chiếc búa lớn hơn và một chiếc phao cứu sinh nhảy xuống. Khi đến được phía sau xe, anh ta đập vỡ cửa sổ phía sau trước khi chiếc xe chìm hoàn toàn. Người đàn ông trong xe đã may mắn thoát được ra ngoài và nổi lên mặt nước. Du và một người lái đò gần đó đã kéo người đàn ông lên thuyền và đưa anh ta đến bệnh viện.

Người đàn ông được cứu hiện đang trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, 2 hành khách khác đã không thể thoát ra kịp thời và đã mất mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn